Anna Tatangelo | guerra con Gigi D’Alessio | lui è il classico napoletano!

uominiedonnenews

: Buongiorno a tutti, da oggi trovate in edicola su @VanityFairIt un'intervista che ho fatto qualche giorno fa con… - _AnnaTatangelo_ : Buongiorno a tutti, da oggi trovate in edicola su @VanityFairIt un'intervista che ho fatto qualche giorno fa con… - Cascavel47 : Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio si sfoga: “Anna Tatangelo? Una donna cattiva, un diavolo. La smetta di dire ca*… - thexeon : Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio contro Anna Tatangelo: «È cattiva, un diavolo… -

(Di giovedì 15 marzo 2018)senza freni spara a zero controD’Alessio. La cantante in un’intervista ha svelato di essersi sentita come un arredo dentro casa, una persona scontata. Ora lasi sente grande di rivelare la verità. Le parole che non lasciano spazio all’immaginazione.rivela in un’intervista, per quale motivo ha lasciatoD’Alessio!, ormai adulta, ha risposto all’interrogativo che quasi tutti gli italiani da un pò di tempo si stanno chiedendo. Per quale motivo la coppia di cantanti è entrata in crisi? Da mesi ormai i settimanali di gossip non parlano di altro, c’è chi addirittura sostiene che i due siano ritornati insieme, ma il ricamo cucito intorno non ha il sapore di una bella favola a lieto fine. Ora laha deciso di svelare per quale motivo ha lasciato ...