Android security report 2017 | Google celebra Play Protect | patch di sicurezza e Project

Google Fuchsia “acquista” il capo di Android Platform Security : Nick Kralevich, responsabile della piattaforma Android Security di Google per 9 anni, ha annunciato di avere spostato la propria attenzione verso Google Fuchsia L'articolo Google Fuchsia “acquista” il capo di Android Platform Security è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android .

Patch di sicurezza su Android - iOS e non solo - SecurityLab fa un bilancio : SecurityLab ha stilato una interessante tabella che svela la situazione attuale riguardante le Patch di sicurezza su Android, iOS e non solo: vediamo quali sono i dispositivi che, al 1 febbraio, sono stati aggiornati alle Patch di gennaio (o equivalenti). L'articolo Patch di sicurezza su Android, iOS e non solo, SecurityLab fa un bilancio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.