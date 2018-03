Android P sul tuo smartphone Android | ecco il launcher APK senza root

Ecco le app che più incidono sulle prestazioni dei dispositivi Android secondo Avast : Quali sono le app che incidono maggiormente sulle prestazioni e sulla batteria dei nostri smartphone Android? Ce lo dice Avast, che ha stilato in un report alcune classifiche riguardanti il terzo trimestre del 2017. L'articolo Ecco le app che più incidono sulle prestazioni dei dispositivi Android secondo Avast proviene da TuttoAndroid.

I dieci smartphone Android più potenti sul mercato : Huawei asfalta Samsung : Una delle domande ricorrenti in Rete si concentra sugli smartphone Android più potenti tra quelli disponibili sul mercato. Il contributo mensile più interessante del mese ci arriva direttamente da AnTuTu, fonte affidabilissima che in queste ore ci dice quali sono stati i valori registrati per il mese di febbraio, a pochi giorni di distanza dal nostro contributo più generico incentrato sui modelli più veloci (compresi gli iPhone). Cerchiamo ...

Ci sono ben 48 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 21 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare al meglio la settimana?

Google Keep per Android Wear ha nuova UI - senza shortcut per aprire le note sullo smartphone : Google Keep per Android Wear si rinnova, introducendo una nuova UI e rimuovendo lo shortcut per aprire le note sullo smartphone. L'applicazione per le note di Google dedicata ai device Android Wear ha fatto un vero e proprio salto generazionale grazie all'aggiornamento dalla versione 2.0.08 alla nuova 4.1.091.

Android 8.1 sbarca su OnePlus 5 - per il momento solo sul canale Open Beta (link) : OnePlus 5, con la Open Beta 6, ottiene Android 8.1 Oreo insieme ad alcune novità all'esperienza utente. Ecco i dettagli e il link per il download

Come scaricare suonerie - sveglia e temi di Android P sul proprio smartphone : link e precisazioni : Da un paio di giorni a questa parte si parla moltissimo del nuovo sistema operativo Android P, al punto che ieri ho deciso di condividere coi nostri lettori una lista preliminare di smartphone che sono destinati in futuro a ricevere un aggiornamento già oggi molto atteso dal pubblico. Dopo queste importanti considerazioni, ovviamente non ufficiali, me semplicemente impostate su ipotesi che hanno un loro senso, oggi 9 marzo è necessario fare un ...

Android P è figo - tanto : lo abbiamo provato sul nostro Google Pixel 2 XL : Android P è arrivato con un sacco di novità grafiche e funzionali e miglioramenti. Com'è e come funziona? Ve lo mostriamo sul nostro Google Pixel 2 XL in video!

È in arrivo l'immagine di Android Go sull'emulatore Android Studio : Google annuncia di voler introdurre a breve in Android Studio Emulator l'immagine di Android Go. La novità risulterebbe molto utile agli sviluppatori che da quel momento in poi potranno lavorare su un ambiente adatto al nuovo sistema operativo di Google adatto a tutti quei smartphone economici con una dotazione hardware non al top.

La companion app Android Things Toolkit sbarca sul Play Store : Disponibile sul Play Store Android Things Toolkit, la companion app di Google per gli sviluppatori interessati a costruire dispositivi Internet of Things: ecco a cosa serve e come scaricarla.

Windows 10 Mobile molto meglio di Android sul supporto per la sicurezza : Secondo un nuovo report di Secuirty Lab, Windows 10 Mobile e Windows Phone sono nettamente migliori di Android per quanto concerne il lato sicurezza. I dati si basano essenzialmente su un particolare aspetto: il supporto, ovvero la velocità e la tempestività con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti che vanno a colmare le vulnerabilità. Che il sistema operativo Mobile di Microsoft fosse molto sicuro lo si sapeva già ma adesso anche le ...

Play Store : più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per il prossimo weekend : Ci sono ben 33 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 22 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per avvicinarsi al weekend?

Più di 25 app e giochi Android in offerta sul Play Store per celebrare l'inizio del MWC 2018 : Ci sono più 27 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi oggi sono solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per celebrare l'inizio (ufficiale) del MWC 2018?

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ sono ufficiali : Tutto sul top di gamma Android del 2018 : Finalmente Samsung ha tolto i veli al nuovissimo e fiammante Samsung Galaxy S9 che come al solito sarà disponibili in due varianti. Scopriamo tutte le novità in diretta da Barcellona (In aggiornamento a breve le nostre foto) ufficiali Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. Ritocchini qua e la per lo smartphone migliore di sempre Samsung, […]

Nokia 7 Plus ufficiale : Android One fa sul serio e diventa premium : Oggi è stato presentato Nokia 7 Plus, il primo smartphone Nokia dotato di Android One. Non perdetevi specifiche tecniche, prezzo e commercializzazione per l'Italia.