Anche la Lega apre al reddito di cittadinanza

Greggio : Anche l'Opec avverte dei rischi legati ai dazi di Trump : ... dal momento che il commercio globale è stato un importante fattore di contributo all'economia mondiale." Petrolio: l'offerta dei Paesi non Opec superà la domanda globale L'avvertimento arriva in ...

Daniela Santanchè punge Matteo Salvini : 'Vuole essere un leader? Non deve fare solo gli interessi della Lega' : Del vertice che si è tenuto ad Arcore martedì sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , ne parla Daniela Santanchè . La pitonessa, eletta con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni , nega i ...

La Direzione del Pd snerva Di Maio. Tweet contro i "giochi di potere" del Pd - ma Anche di Forza Italia e Lega : Un grande applauso. Cos'è? Non sarà mica rivolto alle dimissioni di Matteo Renzi? No, è il battimani per festeggiare un compleanno. È questo l'unico momento di euforia, nella sede del comitato elettorale M5s, durante il lungo pomeriggio in cui Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi sono rimasti chiusi in una stanza a leggere una dopo l'altra le notizie che venivano fuori dalla riunione della Direzione Pd. L'intervista ...

Streaming illegale - Anche Trump si scaglia contro la nuova forma di pirateria : I relatori hanno messo in luce l'evoluzione della pirateria online, oggigiorno rappresentata principalmente dallo Streaming illegale. L'ultima conferma di questa tendenza è stata la rivolta sul web ...

Lega - Anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso per azzerare i “gufi” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...

Tra i neoletti della Lega c'è Anche il fondatore del Family Day Video : Nel giorno del suo 45esimo compleanno, Matteo Salvini [Video]ha incontrato i parlamentari neoeletti della #Lega al Palazzo delle Stelline di Milano. Tra la lunga lista dei nuovi volti troviamo il manager di una multinazione del settore energico, Simone Billi, l'avvocatessa Maura Tomasi che ha battuto alle urne l'ex ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Dario Franceschini, l'insegnante trevigiana di una scuola primaria, ...

Tutti contro Renzi. Anche Legacoop «Troppo leaderismo - che errore» : Lusetti si è legato al dito una data, quella della Biennale dell'economia cooperativa di un anno e mezzo fa: il 9 ottobre 2016 Matteo Renzi doveva salire sul palco, ma diede forfait. E quello sgarbo, ...

Apple è il marchio dal legame più forte - Anche con i Millennials - : ... managing partner di MBLM «Riteniamo che la sua crescita sia dovuta al continuo bisogno di fuggire dalla realtà, e su YouTube l'offerta è davvero completa e diversificata: lo streaming video è ...

Ansia matta da governo. Pronti a trattare Anche con la Lega : Chiuso nel suo ufficio tutto il pomeriggio a seguire il flusso delle agenzie di stampa, ad osservare con attenzione il dibattito interno agli altri partiti, a programmare nel dettaglio i prossimi passaggi. Luigi Di Maio studia da premier, ma la sua è una lunga attesa, a tratti anche ansiosa con una voglia sempre più forte di entrare a Palazzo Chigi. "Siamo Pronti a parlare con tutti, anche con la Lega. Con chi vorrà sedersi ...

Rainieri - Lega - : 'La sconfitta è Anche di Pizzarotti' : E comunque, visto anche il risultato del partito che ha lasciato, il M5S, ha dimostrato di non avere grande lungimiranza politica'.

Addio Gillo - ci mAncheranno i tuoi «ghirigori» - il tuo pensiero elegante : Ho incontrato Angelo Eugenio Dorfles detto Gillo in diverse occasioni ma non abbiamo parlato d’arte, solo di letteratura e antroposofia: per me che da ragazza avevo il mito della cultura mitteleuropea lui aveva un fascino magnetico, irresistibile. Era nato nella Trieste austroungarica e da adolescente aveva frequentato Italo Svevo e Umberto Saba, poi si era laureato in Medicina, specializzato in psichiatria, e a ventiquattro anni aveva seguito ...

Bandiera verde-Lega a Capalbio - la destra sbanca Anche la roccaforte rossa di Prato : La Prato rossa da sempre è andata armi e bagagli al centrodestra. Giorgio Silli per la Camera e Patrizio La Pietra, per il Senato, rispettivamente espressione di Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono i due nomi che vanno a Roma nei collegi di Prato. E' clamoroso il ribaltone che avviene proprio a Prato: le vittime politiche in questo caso sono Benedetto Della Vedova per la Camera e Caterina Bini per il Senato.Cambia tutto in due collegi ...