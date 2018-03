Anche a Torino la magia dell' Oriente

Olimpiadi invernali 2026 - dopo Torino si spacca Anche il fronte Dolomiti : La Provincia di Bolzano dice no alla proposta avanzata dal governatore Veneto Luca Zaia per una candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2026. "Allo stato attuale sono impossibili Giochi ad impatto zero", ha commentato il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Kompatscher ha rivolto un appello al Comitato olimpico internazionale "di rivedere i criteri per i Giochi olimpici, altrimenti non si troveranno ...

Torino e le Olimpiadi 2026. Chiamparino : «Inaffidabili. E Anche la sindaca ha sbagliato la strategia» : Ma nel 1996-97 lo spirito con cui fu vissuta la 'gara' olimpica vedeva coinvolta e unita tutta la città a cominciare dalla politica». Data la natura movimentista di M5S a Torino c'era da aspettarselo?...

All'asta i cimeli di Kubrick a Torino - Anche un frammento di 'Shining' tagliato : Il ciak di ' Eyes Wide Shut ' , la giacca in velluto bordeaux di Jack Torrance, lo scrittore protagonista di ' Shining, i tappetti dell'Overlook Hotel, il cappello del sergente Hartman, lo spietato ...

Missione ‘Passaggio a Nord Est’ per replicare la storica impresa del 2012 : a bordo Anche la bandiera della Città di Torino : Ci sara’ anche un po’ di Torino nel ‘Passaggio a Nord Est’ della Best Explorer, l’imbarcazione italiana che si prepara a replicare l’impresa storica del 2012 quando aveva percorso la rotta marittima fra Atlantico e Pacifico passando a Nord dell’America. Non solo a guidare la spedizione sara’ ancora una volta lo skipper torinese Nanni Acquarone, ma a bordo del cutter che costeggera’ il ...

DA BURAN A BIG SNOW - GELO E NEVE NORD ITALIA/ Ultime notizie video : imbiancate Anche Milano - Torino e Genova : Da BURAN a Big SNOW, GELO e NEVE NORD ITALIA. Ultime notizie video: imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze, ondata di freddo.

Salone del Libro di Torino - tornano i grandi editori. E ci sarà Anche Herta Mueller : «Si è dato vita al percorso che dovrà gestire prossime edizioni, a partire da quella del 2019: questa è una certezza e non una possibilità». Così Massimo Bray alla presentazione della prossima edizione del Salone del Libro di Torino. Una dichiarazione, quella da parte del presidente della cabina di regia che organizza la kermesse, che arriva dopo ...

Burian - Torino sommersa dalla NEVE : Juventus-Atalanta rinviata a data da destinarsi - a rischio Anche la semifinale di Coppa Italia di Mercoledì [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Torino attento : c'è Anche l'Inter su Hernandez : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , però, il centravanti sarebbe nel mirino anche dell' Inter : il giocatore sarebbe infatti un pallino del ds Walter Sabatini che lo aveva portato ...

Torino-Juventus - si fa male Anche Bernardeschi : le condizioni : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di ...

Torino - Cairo svela il futuro di Belotti : indicazioni Anche su Mazzarri : Si gioca il lunch match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Juventus che si affrontano in un derby importantissimo. Prima del match ecco le indicazioni da parte del presidente Cairo ai microfoni di Premium Sport: “È una partita speciale, dobbiamo riuscire a contenere l’emotività legata al derby e giocare questa partita come se fosse una gara normale. Non è facile, chi ci riesce può fare buoni ...

L'Inter torna a vincere dopo nove giornate. Successi Anche di Sampdoria - Torino e Genoa : Eder e Karamoh firmano il ritorno al successo dei nerazzurri, che riconquistano il terzo posto. Continua il buon momento blucerchiato che vale una salda sesta piazza. Quinto risultato utile consecutivo granata a spese dell'Udinese. Ancora un gol di Laxalt nel colpo esterno del Genoa che affonda anche il Chievo

Corteo antifascista a Piacenza - scontri con la polizia. Tensione Anche a Torino : Antagonisti e formazioni di destra in piazza nella giornata del ricordo delle vittime delle foibe in un clima già surriscaldato dal caso Macerata

Parole al veleno di Maxi Lopez contro Mihajlovic : “ecco cosa faceva al Torino - ne ha risentito Anche Ljajic…” : Domenica allo stadio ‘Grande Torino’ arriverà l’Udinese. La squadra di Oddo sta attraversando un periodo molto positivo che ha portato i friulani a ridosso della zona Europa. contro i granata sarà quindi uno scontro diretto per l’Europa League. Maxi Lopez, attaccante dei bianconeri, calcherà per la prima volta il campo dell’Olimpico ‘Grande Torino’ da avversario, e sicuramente per l’attaccante ...

Infortunio Ljajic - brutte notizie in casa Torino : il bollettino medico Anche su Niang ed Obi : Infortunio Ljajic – “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica culminata con una partita a ranghi misti. Niang – ieri a riposo causa stato febbrile –s’è riaggregato ai compagni e dopo un lavoro differenziato ha preso parte alla seduta odierna. Sessione ancora personalizzata per Obi, mentre Ljajic è uscito anzitempo causa lombalgia. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario ...