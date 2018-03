Anche a Bergamo spuntano i manifesti della campagna no-vax

Code ai seggi Anche a Bergamo L'affluenza al 66 - 48% - sopra la media : Affluenza più alta della media nazionale ai seggi elettorali bergamaschi. Alle 19 aveva votato il 66,48% degli aventi diritto in provincia, in Italia il dato si è fermato al 58,42%, in Lombardia al 62,...

Code ai seggi Anche a Bergamo L'affluenza al 24 - 08% - sopra la media : Affluenza più alta della media nazionale ai seggi elettorali bergamaschi. Alle 12 aveva votato il 24,08% degli aventi diritto in provincia, in Italia il dato si è fermato al 19,43%, in Lombardia al 20,...

Bergamo : ignobile vilipendio Anche alla memoria degli agenti trucidati : Roma: Bergamo, solidarietà a parenti delle forze dell’ordine uccise Roma – Il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Le sue parole si... L'articolo Bergamo: ignobile vilipendio anche alla memoria degli agenti trucidati su Roma Daily News.

Vincente e concreto Anche a Bergamo : i numeri del Napoli più bello di sempre : bello da morire, bello come il sole. bello come un dio contro una Dea che dopo il gol di Mertens finalmente fa un po’ meno paura. bello sì, ma soprattutto tremendamente concreto. Il Napoli di Sarri vola in alto, batte anche l’Atalanta e dimostra di aver scacciato via fantasmi, bestie nere e anche qualche […] L'articolo Vincente e concreto anche a Bergamo: i numeri del Napoli più bello di sempre proviene da ...

Vincente e concreto Anche a Bergamo : i numeri del Napoli più bello di sempre : bello da morire, bello come il sole. bello come un dio contro una Dea che dopo il gol di Mertens finalmente fa un po’ meno paura. bello sì, ma soprattutto tremendamente concreto. Il Napoli di Sarri vola in alto, batte anche l’Atalanta e dimostra di aver scacciato via fantasmi, bestie nere e anche qualche […] L'articolo Vincente e concreto anche a Bergamo: i numeri del Napoli più bello di sempre proviene da ...