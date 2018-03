Analisi Tecnica | Future E-mini S&P 500 del 14 03 2018

finanza.lastampa

: FEDERICO IZZI @zioromolo questi sono i rischi e le opportunità delle #Criptovalute Appuntamento con lui il 23 Marz… - pdilor : FEDERICO IZZI @zioromolo questi sono i rischi e le opportunità delle #Criptovalute Appuntamento con lui il 23 Marz… - djsalsadura : FINALMENTE DISPONIBILE LA APP SIAE mioBorderò: Guida, Analisi tecnica e impressioni - -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Chiusura del 14 marzo Andamento annoiato per il derivato USA , che chiude la sessione in ribasso dello 0,68%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delsull'E-S&P 500 ...