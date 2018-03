Amici 2018 | il serale | cast | anticipazioni e tutte le informazioni

Ecco i giudici di Amici 2018 : ancora novità sul Serale! : Chi sono i giudici di Amici 2018? Grandi nomi per il Serale! Abbiamo visto passare diversi artisti all'interno del reality show di Canale 5, che hanno giudicato, in un modo del tutto personale, gli allievi che si sono esibiti dinanzi a loro. In quest'ultima edizione ci potrebbero essere delle gradite novità: se sembra essere confermata Ambra Angiolini, un'incognita è la presenza di Lorella Cuccarini, della quale si è parlato molto anche l'anno ...

Amici 2018 - daytime 14 marzo. Zerbi e Di Francesco ancora contro Zic - complimenti per Luca e Einar – Video : Luca Vismara Nella scuola di Amici 2018 continuano le lezioni e gli incontri in vista della prossima puntata di sabato e, soprattutto, dell’imminente Serale, al via il 7 aprile. Il cantante Zic, intanto, deve ancora vedersela con i giudizi negativi di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, che continuano a non essere affatto soddisfatti di lui. Amici 2018, Di Francesco e Zerbi ancora contro Zic Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco raggiungono Zic e ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Forse ci siamo, i Concorrenti del Serale di Amici 2018 verranno scelti nella prossima puntata del pomeridiano, o almeno i primi Concorrenti. Era chiaro da tempo che, con il metodo studiato per questa 17esima edizione, non si sarebbe mai arrivati a una conclusione, per questo Maria De Filippi ha annunciato che avrebbero studiato un nuovo modo per l'ammissione al Serale; sarebbero dovuti essere i professori all'unanimità ad assegnare la felpa ...

Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci : l’incontro tra la prof. e Nicole (video) : Einar al serale di Amici 2018 per Paola Turci: è lui la sua prima scelta. La docente di canto Paola Turci, ad Amici di Maria De Filippi cambia idea e sostituisce Nicole con Einar. La cantante Nicole era il primo nome della lista di Paola Turci per quanto riguarda i concorrenti da portare alla fase serale ma, dopo le ultime esibizioni e dopo la puntata di sabato scorso, la docente ha cambiato idea e ha voluto comunicarlo personalmente a ...

Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 con Radio 105 : il gioco per assistere alla diretta : Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018? Con la nuova fase alle porte, tanti sono i fan di Amici 17 che ci chiedono Come partecipare al serale del programma ed assistere Come pubblico alle puntate del talent show che andranno in onda in diretta il sabato sera su Canale 5 dal prossimo 7 aprile. Le maglie verdi sono ancora da assegnare e nessuno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha al momento raggiunto il ...

Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 svelate da Maria De Filippi per assegnare le maglie verdi : Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 verranno presto comunicate dalla produzione del talent show e da Maria De Filippi. Impossibilitata a mettere d'accordo i docenti della scuola, Maria De Filippi si vede costretta a prevedere altre modalità di accesso al serale di Amici 2018, come ogni anno. Con la puntata in diretta in onda sabato 10 marzo, Maria De Filippi ha posto momentaneamente fine alla prima modalità di accesso al serale, ...

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 12 marzo : prime felpe verdi la prossima settimana? : Cosa aspettarsi dalle anticipazioni di Amici 2018 per la prossima settimana? Cosa succederà lunedì 12 marzo? Di sicuro non vedremo assegnate le maglie verdi, di questo passo il primo accesso al Serale avverrà una settimana prima dell'inizio della fase finale, che vi ricordiamo sarà il 7 aprile. Almeno una settimana prima, se non due, dovranno formarsi le squadre, che saranno sempre Bianca e Blu si presume, e considerando che una settimana prima ...

Einar e Irama si sfidano ad Amici 2018 : il verdetto dei professori : Amici 17, Einar contro Irama: gli insegnanti in difficoltà La prima sfida voluta dai telespettatori oggi ad Amici 17 ha visto scontrarsi i due Amici Einar e Irama. Inutile sottolineare l’entusiasmo del pubblico, per molto probabilmente i cantanti più amati di questa edizione. Irama, che ha pubblicato questa settimana il suo singolo Un giorno in più, è sempre stato primo nella classifica dei più scaricati su iTunes. I due si sono sfidati ...

Emma coach ad Amici 2018? "Non credo - sarà un anno dedicato alla musica" : Emma Marrone sarà coach di Amici 2018? Anche quest'anno il pubblico del talent show, in attesa del Serale, si domanda se la cantante ci sarà a guidare la Squadra Bianca, come tutti gli anni in cui è stata direttore artistico, oppure no. La curiosità e l'attesa è tanta, anche perché i nomi dei possibili coach del Serale 2018 ci sono e non ci sono, per questo molti pensano che verranno confermate Emma ed Elisa e che avremo quindi i giudici dello ...

Einar contro Irama ad Amici 2018 - Salutalo da parte mia VS Un giorno in più : video dalla sfida a squadre del 10 marzo : La puntata di Amici 2018 di sabato 10 marzo si apre con Le Vibrazioni che presentano il brano Così Sbagliato, dal Festival di Sanremo. Dopo la sigla dei professionisti, la maestra Alessandra Celentano interroga la ballerina Valentina, che riceve un 6 e mezzo di voto, poi passa a Sephora e Bryan per alcune domande random. Inizia la nuova sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi: il team del Ferro contro il team del Fuoco per la salvezza ...

Amici 2018 - quattordicesima puntata di sabato 10 marzo in diretta : Amici 2018 Nuovo appuntamento con gli speciali di Amici 2018 e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta il liveblogging del sabato pomeriggio per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della quattordicesima puntata. Amici 2018: le anticipazioni del quattordicesimo speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce il quattordicesimo speciale di Amici ...

Amici 17 – Quattordicesima puntata del 10 marzo 2018. Esami e sfide per accedere al serale. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è alle fasi conclusive prima dell’approdo al serale. Iniziato alla fine dello scorso novembre, tra sfide, Esami e lezioni, prosegue il cammino degli allievi per approdare alla fase più ambita del programma, quello della prima serata. Il programma inizierà in prima serata a partire dal […] L'articolo Amici 17 – Quattordicesima puntata del 10 marzo 2018. Esami e ...