Alto Adige | trovato morto sciatore disperso | era il figlio del sindaco di Corvara

Alto Adige - ritrovato il corpo dello sciatore 20enne disperso in val Badia : è il figlio del sindaco di Corvara : Uno sciatore di 20 anni è morto travolto da una valanga durante un fuoripista in Val Badia, sulle Dolomiti. Andreas Rottonara, figlio del sindaco di Corvara in Badia, era salito in quota mercoledì pomeriggio con un impianto ma in serata non aveva fatto ritorno a valle. Subito sono scattate le ricerche: dopo diverse ore, la salma è stata individuata sotto una valanga e recuperata dai soccorritori. L’incidente si è verificato a Corvara, in ...

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo di lavoro che dallo scenario delle Dolomiti guardi a un progetto di politica unitaria con programmi comuni di valorizzazione e promozione di uno ...

Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige : Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente...

Valanghe Alto Adige : pericolo in aumento - “marcato grado 3” : Sulle montagne dell’Alto Adige, con le attese precipitazioni, il pericolo Valanghe aumenta a “MARCATO grado 3”: lo rende noto il bollettino emesso dalla Provincia di Bolzano. “Il problema principale è dato dagli accumuli eolici diffusi su tutte le esposizioni che per la scarsa visibilità sono difficilmente riconoscibili ed evitabili. Dalle zone di maggior accumulo da vento e dalla base delle rocce sono probabili distacchi ...

I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 : vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro in Trentino-Alto Adige : Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai Camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in Camper. Introdotto con la terza edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp, grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine, il premio dedicato ai ...

Elezioni - in Alto Adige Boschi salvata dalla Svp : il Pd prende il 10% in meno di 5 anni fa e in provincia è solo il quarto partito : Ha preso i voti, ha ringraziato e se n’è andata. Maria Elena Boschi ha salutato Bolzano e gli Altoatesini appena erano chiari i risultati delle Elezioni: è salita in macchina direzione Roma, con la promessa di tornare presto. Il collegio bunker della Bassa Atesina ha fatto il suo dovere e Boschi avrà la sua poltrona alla Camera, eletta con il 41,2%. Ma anche l’Alto Adige non è stata immune al crollo dei democratici: nello stesso collegio cinque ...

Neve e freddo lasciano il Trentino Alto Adige - il sole fa capolino : Il freddo e la Neve lasciano il Trentino Alto Adige: oggi su tutta la regione il cielo è nuvoloso ma ci sono zone dove i raggi di sole tornano protagonisti. A fondovalle, da Bolzano e Trento, da Merano a Vipiteno dove due giorni fa si registravano valori sotto zero, oggi la colonnina di mercurio è risalita a +3°C. Nel corso di questa stagione a Bolzano si sono registrare 10 nevicate, 3 a Trento. Permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, ...

Trentino Alto Adige : pericolo valanghe in aumento in molte zone : In Trentino Alto Adige il pericolo valanghe è in aumento in molte zone a marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5). In Alto Adige l’allerta riguarda l’area meridionale, dove sono possibili fino a 30 centimetri di neve fresca, e l’alta Val Pusteria. Sulle restanti zone dell’Alto Adige il pericolo valanghe è moderato (grado 2). In Trentino il pericolo valanghe risulta marcato sopra i 2.500 metri di quota. Sono presenti ...

Melaverde - anticipazioni 25 febbraio 2018 : i servizi di oggi dall'Alto Adige alla foresta del Cansiglio

Forte scossa di terremoto a Nord/Est mentre irrompe il Burian : paura in Friuli Venezia Giulia - Veneto e Trentino Alto Adige [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/5 ...

Alto Adige - un rapporto poco vincente con le Olimpiadi Invernali. L’ultimo oro risale al 2006 : Gli atleti Altoatesini da anni fungono da fondamentale serbatoio di vittorie per l’Italia negli più svariati sport invernali: si tratta della regione numericamente più ricca di talenti, agevolata dalla morfologia del territorio e da una naturale propensione verso queste discipline. Eppure il rapporto recente tra l’Alto Adige e le Olimpiadi Invernali appare piuttosto controverso, soprattutto in termini di vittorie. L’ultimo ...

Meteo Italia LIVE - caldo anomalo aspettando il Burian : il ciclone al Sud scatena lo scirocco - +13°C in Alto Adige! : caldo anomalo in queste ore su molte aree d’Italia, e in modo particolare al Nord/Est con Merano in Alto Adige a +13°C, ma anche Udine, Rovereto, Pordenone e Marostica a +11°C, Bolzano e Trento a +10°C, Vicenza e Treviso a +9°C. Clima mite anche al Centro/Sud, con punte di +18°C in Calabria e Sicilia, +17°C in Puglia e Campania, +14°C nel Lazio e in Sardegna, +13°C tra Liguria e Toscana. Resta freddo soltanto al Nord/Ovest e in Emilia ...

Maltempo Alto Adige : attesi -20°C a valle : L’ondata di freddo polare, prevista la prossima settimana anche in Alto Adige, porterà un brusco calo delle temperature. In val Pusteria e alta valle Isarco la temperatura di notte scenderà a -20 gradi, in alta montagna addirittura a -30 gradi, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In vallate oltre i 500 metri di quota la temperatura anche di giorno non superera’ gli zero gradi. I valori di fine febbraio si ...