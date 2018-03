Allerta Meteo | violenta ondata di maltempo si abbatte sul Centro Nord | allarme per la

Allerta Meteo Piemonte : codice giallo sull’Appennino per piogge intense : Allerta gialla domani sull’Appennino Piemontese per le intense piogge portate dalla perturbazione atlantica che cambierà il tempo dopo un inizio di settimana soleggiato e con temperature primaverili. La “moderata criticità” segnalata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda le zone di confine con la Liguria. In Piemonte la quota neve sara’ intorno ai 1.000 metri, più bassa – a 600 metri ...

Allerta Meteo Lazio : piogge e venti forti da domani pomeriggio : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, giovedì 15 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali specie sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste ...

Allerta Meteo - forte maltempo Giovedì 15 Marzo : ecco l’avviso della protezione civile - allarme arancione in 3 Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica raggiungerà l’Italia nella giornata di domani determinando precipitazioni frequenti, che interesseranno in una prima fase le Regioni settentrionali, per poi estendersi anche al centro Italia. Previsti, inoltre, venti forti meridionali su buona parte del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità codice giallo per rischio neve e vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalle 12 di domani, giovedì 15 marzo alle 6 di venerdì 16 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Medi a-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 ...

Allerta Meteo Arancione Toscana 15 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico e Idraulico PIOGGIA: nella seconda parte della giornata di domani, giovedì, precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, in estensione dalle zone di nord-ovest verso il resto della regione. Dal tardo pomeriggio-sera possibilità di temporali. Le precipitazioni risulteranno più abbondanti sulle zone […]

Allerta Meteo Toscana : nuova perturbazione - criticità “arancione” per rischio idrogeologico : nuova perturbazione sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani: la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità arancione per rischio idrogeologico sul reticolo inferiore e sul reticolo principale sulla Toscana del nord a partire dalle ore 15 di domani, giovedì 15 marzo alle ore 8 di venerdì 16. In particolare l’Allerta riguarda Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Valdarno ...

Allerta Meteo Arancione Liguria 15 Marzo 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Allerta Idrogeologica/idraulica per piogge diffuse/temporali. Rischio Meteo per Vento e Mare Nella giornata del 15/3 una perturbazione transita sulla Liguria. Le valutazioni idrologiche odierne, tenuto conto della elevata saturazione dei suoli, prefigurano risposte significative sui bacini medi e grandi in particolare sul […]

Allerta Meteo Emilia-Romagna : perturbazione atlantica in arrivo - criticità per temporali “di forte intensità” : “Il transito di una perturbazione di origine atlantica determinerà precipitazioni nella giornata di Giovedì 15/3; inizialmente i fenomeni saranno di debole-moderata intensità, in intensificazione dal pomeriggio, sopratutto sulla zona appenninica dove le precipitazioni potranno essere a carattere di rovescio di forte intensità; puntualmente i valori cumulati potranno essere tra i 50 e 80 mm. Quota neve oscillante intorno ai 2000 metri. ...

Allerta Meteo Liguria : nuovo fronte atlantico - criticità “arancione” per piogge e temporali : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal, secondo le seguenti modalità: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 8 ALLE 18 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B: GIALLA DALLE 8 ALLE 21 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA DALLE 10 ALLE 23.59 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO. BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 10 ALLE 14.59 DI DOMANI, ...

Allerta Meteo Lombardia : confermato il codice arancione per rischio valanghe : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, con decorrenza dalla mezzanotte della passata domenica 11, sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, ...

Maltempo - troppe Allerta Meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Maltempo : Allerta Meteo per rischio idraulico sul fiume Secchia : Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi ha emesso un Avviso di criticità, il numero 30, per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sul fiume sta attualmente transitando in Emilia Romagna, nella sezione di Ponte Alto(Modena). Nelle ore notturne di domani, 13 marzo, l’onda raggiungerà la sezione di Pioppa (Modena), dove è previsto il superamento della soglia 2 di moderata criticità. L’ingresso nel ...