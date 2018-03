Allegri furioso con Benatia dopo la rissa | Devi stare in silenzio

Juventus-Atalanta 2-0 - rissa Benatia-De Roon : Allegri furioso : rissa Benatia-De Roon. Si è concluso il recupero della giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus ed Atalanta in una partita che ha regalato grosse emozioni. Successo per 2-0 per la squadra di Allegri grazie alle reti di Higuain e Matuidi, i bianconeri adesso volano a +4 sul Napoli. Episodio che ha portato alla reazione di Allegri, in occasione del raddoppio del francese rissa tra Benatia e De Roon uno scontro fisico che è ...

Boom Juventus : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

