Allegri applaude la sua Juve | “vedo una squadra che cresce”

calcioweb.eu

: RT @sassipiedimonte: Un #Mazzarri più chic #Conte, tanta aggressività senza consapevolezza e lucidità. Ma la sorpresa è che lo stile #Alle… - juve3stars : RT @sassipiedimonte: Un #Mazzarri più chic #Conte, tanta aggressività senza consapevolezza e lucidità. Ma la sorpresa è che lo stile #Alle… - sassipiedimonte : Un #Mazzarri più chic #Conte, tanta aggressività senza consapevolezza e lucidità. Ma la sorpresa è che lo stile… - GoalItalia : #JuveAtalanta, Allegri applaude il Napoli e chiede un altro sforzo ai suoi ???? -

(Di giovedì 15 marzo 2018) “Fare un metro in più per aiutare i compagni, rinunciare al tocco bello per fare la cosa utile, e divertirsi insieme: vedo unache cresce. Dobbiamo continuare a farlo per raggiungere i nostri obiettivi!”. Così, su Twitter, il tecnico dellantus Massimilianocommenta il successo di ieri per 2-0 sull’Atalanta che permette ai bianconeri di allungare in vetta alla classifica a + 4 sul Napoli. (AdnKronos) L'articolola sua: “vedo unache cresce” sembra essere il primo su CalcioWeb.