Allarme contaminazione da Microplastiche nelle bottiglie d' acqua

Blastingnews

: Microplastica nelle bottiglie d’acqua: allarme contaminazione - Iperbolika : Microplastica nelle bottiglie d’acqua: allarme contaminazione - DENUBBIO : Microplastica nelle bottiglie d’acqua: allarme contaminazione. - M4r14P40l4 : RT @andreaagostinia: Microplastica nelle bottiglie d’acqua: allarme contaminazione -

(Di giovedì 15 marzo 2018) I ricercatori hanno testato oltre 259d'in nove paesi (Brasile, Cina, India, Indonesia, Kenya, Libano, Messico, Tailandia, Stati Uniti) sotto la guida di Sherri Mason, professore presso lo Stato di New York a Fredonia, secondo una sintesi dello studio, la plastica è stata trovata nel 93% dei campioni diin bottiglia di diversi marchi come Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua, Aquafina o Dasani. La plastica potrebbe venire dal processo di imbottigliamento Questi includevano polipropilene, nylon e polietilentereftalato (PET). In media, i ricercatori hanno trovato in ogni litro di10,4 particelle di una dimensione dell'ordine di 100 micron (0,10 mm). Le particelle più piccole erano ancora più numerose, gli autori dello studio hanno trovato in media 314,6 per litro di. "Penso che derivi dal processo di imbottigliamento. Penso che gran parte della ...