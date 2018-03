Alla scoperta del parco Capanne insieme al Cai di Novi

Porte aperte allo IED - l'open day Alla scoperta dei percorsi di formazione : ... designer, talenti emergenti e giovani, curiosi di conoscere il mondo della formazione nei settori della creatività. IED il 17 marzo apre di nuovo le Porte delle sue sedi italiane e dedica un'intera ...

Fifa 18 TOTW 26 : Alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 26° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 26 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 14 marzo: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 26: It's #TOTW 26 […] L'articolo Fifa 18 TOTW 26: alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! proviene da I ...

Una settimana tutta digitale Alla riscoperta del futuro : ... propone a tutti i cittadini quattro giorni 'a porte aperte' fra dibattiti, mostre, curiosità, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori per scoprire i volti più ...

Magnetismo universale : Alla scoperta di un fenomeno sulle cui origini gli astrofisici si interrogano da anni : Stelle, pianeti, satelliti e persino asteroidi: tutti i corpi celesti che abitano il cosmo generano il loro proprio campo magnetico. Per questo siamo immersi in un universo altamente magnetizzato, un fenomeno sulle cui origini gli astrofisici si interrogano da anni. Una delle principali ipotesi sulle cause del Magnetismo cosmico – spiega Global Science – prende ispirazione dalla cosiddetta teoria della dinamo. In meccanica, una ...

DAllara Stradale - L'emozione della scoperta : Che la Dallara Stradale fosse destinata a creare un prima e un dopo (di lei) è stato chiaro sin dal giorno della presentazione, il 16 novembre dello scorso anno. Nella "casa" tutta nuova della Stradale, nata sulle fondamenta del primo garage dellingegner Dallara, quello in cui costruì la sua prima Barchetta. Da corsa. Nuovo paradigma. Fu in quel giorno che appassionati e addetti ai lavori si resero conto che unauto semplice, sognata e ...

Pasqua gourmet : Alla scoperta della Franciacorta con un soggiorno sul Lago d’Iseo : Una rotta insolita ma non per questo meno affascinante, anzi: è quella dello splendido territorio della Franciacorta, punteggiato da filari di vite a perdita d’occhio, col panorama mozzafiato del Lago d’Iseo, e incorniciato dalle bellissime città d’arte Brescia e Bergamo. Una terra da scoprire e amare, magari ad aprile, quando la primavera inizia a sbocciare e la natura offre un paesaggio idilliaco. Il Romantik Hotel Relais Mirabella di Clusane ...

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes mangia gomme e Ferrari Alla scoperta del passo lungo? I dubbi prima di Melbourne : 8 giorni di test, per di più condizionati anche dal maltempo, non sono stati sufficienti per avere un quadro preciso della situazione. Il 25 marzo, a Melbourne (Australia), il Mondiale 2018 di Formula Uno prenderà il via e le incognite sugli equilibri in pista sono molte. Chi è in vantaggio? La Mercedes o la Ferrari? E la Red Bull? Tanti punti interrogativi affollano la mente degli addetti ai lavori e solo l’esito della gara australiana, ...

Il nuovo trailer del platform Planet Alpha ci porta Alla scoperta di un meraviglioso mondo alieno : Il genere dei platform potrebbe aver trovato un nuovo meraviglioso esponente di assoluta qualità, almeno dal punto di vista del comparto artistico e della cura riposta nella creazione del mondo di gioco.Come riportato da PCGamer, Planet Alpha è un gioco che nasce nel 2013 come progetto secondario di Adrian Lazar, uno sviluppatore che ai tempi faceva parte di IO Interactive (il team di Hitman). A cinque anni di distanza arriva l'annuncio di una ...

RLab - Alla scoperta del treno del futuro che viaggerà a 1200 chilometri orari : Come cambierà la nostra vita e le nostre città con i collegamenti supersonici tipo Hyperloop. E poi il ricercatore che ha filmato per un anno la vita degli...

Sei viaggi indimenticabili Alla scoperta di antiche feste e riti : alla raccolta delle rose, seguono concerti, sfilate in costumi tipici e spettacoli folkloristici. Si ritiene che il profumo emanato dalle rose bulgare sia unico al mondo e questo è legato alle ...

TV - Rai5 : “I tesori dell’antica Grecia” - un viaggio Alla scoperta dei capolavori dell’antichità : Un viaggio alla scoperta dei capolavori dell’antichità che hanno plasmato l’ideale della bellezza e dell’armonia in Occidente. Lo intraprende il critico d’arte e giornalista Alastair Sooke nella serie “I tesori dell’antica Grecia”, in onda da lunedì 12 marzo alle 20.25 su Rai5. La serie, in tre episodi, spiega quanta influenza ha avuto l’arte della Grecia antica nella storia e nell’evoluzione della nostra cultura. ...

Pompei - con droni e laser Alla scoperta del quartiere inesplorato : L'evento aperto al pubblico è guidato dal direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico, l'archeoastronomo Giulio Magli, ed è stato trasmesso in diretta streaming dal Canale Scienza e ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo Alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...