Alieni | UFO precipita in Antartide e lascia un solco nella neve? Il video

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sono molti gli avvistamenti Ufo (Unidentified Flying Object) che sono balzati agli onori della cronaca dall'inizio del 2018. Uno di questi, particolarmente significativo, è stato immortalato durante una diretta, di circa una settimana fa, del canale statunitense Fox News 24. L'avvistamento ha destato non poco scalpore perché gli Ufo ripresi nelerano davvero tanti e molto nitidi. Ma andiamo adesso a vedere una nuova notizia che è stata riportata su diverse testate giornalistiche in lingua inglese: un oggetto non identificato sembra essersi schiantato fra le nevi dell'ndo una scia particolarmente lunga. ...