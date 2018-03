Alicia Vikander | 10 cose da sapere sulla nuova Lara Croft di Tomb Raider

Alicia Vikander - Tomb Raider / Ecco perché la sua Lara Croft sarà diversa da quella di Angelina Jolie : Alicia Vikander, Tomb Raider: Ecco perché la sua Lara Croft sarà completamente diversa da quella interpretata da Angelina Jolie nei due precedenti film sull'eroina della Eidos.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Alicia Vikander : «Essere Lara Croft» : Di Eva Carducci Un aspetto interessante del film, in uscita nelle sale italiane dal 15 marzo, è il modo in cui viene trasposto cinematograficamente uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi. Nei primi anni Duemila a vestire al cinema i panni dell’avventuriera fu Angelina Jolie, ma la sua cacciatrice di tombe era molto diversa da quella interpretata oggi da Alicia Vikander. https://www.youtube.com/watch?v=TErevoPrVr0 Angelina Jolie ...

Tomb Raider - la recensione del reboot con Alicia Vikander : Il 15 marzo 2018 Lara Croft torna a impugnare arco e frecce in Tomb Raider, l’atteso reboot di Roar Uthaug. Interpretato da Alicia Vikander, Dominic West e Kristin Scott Thomas, Tomb Raider vede la coraggiosa Lara Croft (Alicia Vikander) alle prese con la scomoda eredità di un padre scomparso (Dominic West) su un’isola al largo […] L'articolo Tomb Raider, la recensione del reboot con Alicia Vikander proviene da NewsCinema.

La bubble ponytail di Alicia Vikander : La coda di cavallo è tra le acconciature che esistono dalla notte dei tempi. Già i Greci sono stati rappresentati con i capelli raccolti in ponytail, hair style unisex a tutti gli effetti. Uno stile popolare anche tra gli Egiziani e i Romani. LEGGI ANCHEAcconciature capelli lunghi, tra raccolti morbidi, doppi o gioiello LEGGI ANCHEAcconciature furbe per capelli lunghi Nel corso dei secoli le donne hanno cercato di rinnovare la coda, di ...

Alicia Vikander / Il nuovo volto di Lara Croft : "Non potrei mai competere con Angelina Jolie" : ALICIA VIKANDER è la nuova Lara Croft in Tomb Rider, film nel quale avrà il difficile compito di sostituire l'icona Angelina Jolie. Ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Alicia Vikander : «Vi racconto come sono diventata forte» : Il pezzo completo sulla cover del numero di Vanity Fair in edicola dal 7 marzo Forse Alicia Vikander ha ingoiato una lampadina, perché non ho mai visto una pelle così perfetta e luminosa. O forse questo è l’effetto che fa avere sposato Michael Fassbender (il 14 ottobre scorso a Ibiza). O, ancora, avere già vinto un Oscar (per The Danish Girl, due anni fa), essere invitata a cena con i reali di Svezia e Kate Middleton in quanto massima celebrità ...

Alicia Vikander e Michael Fassbender : l’attrice parla del matrimonio per la prima volta : Michael Fassbender e Alicia Vikander si sono sposati lo scorso ottobre a Ibiza: niente annunci ufficiali, la notizia era trapelata solo dopo che i paparazzi li avevano fotografati sull’isla blanca con amici e famiglia. Adesso l’attrice ha parlato di com’è essere la moglie di Fassbender: ecco cos’ha detto nel video! [arc id=”1c7a4c57-0a77-49cd-82bb-e96d54ba5bc9″] Dopo il matrimonio a Ibiza, Alicia Vikander e ...

Alicia Vikander : «Da quando sono moglie di Fassbender sono più felice» : Alicia Vikander, 29 anni, non ha di che lamentarsi. Nel 2016 ha portato a casa un Oscar, come «Miglior attrice non protagonista» di The Danish Girl, e l’anno successivo è andata a nozze con Michael Fassbender, 40. Così quattro mesi dopo il «sì» a uno degli uomini più affascinanti di Hollywood, per l’attrice svedese è tempo dei primi bilanci che, come da previsione, non possono essere che (super) positivi. Sulla cover di Vogue, ...

James McAvoy e Alicia Vikander - innamorati ma divisi dal fato nel trailer di Submergence - Best Movie : ... lui, infatti, viene rapito da alcuni jidahisti durante una missione in Somalia, mentre lei si trova dall'altra parte del mondo immersa nel vasto mare di Groenlandia. Submergence ha avuto la sua ...

Alicia Vikander è perfetta nel nuovo trailer di Tomb Raider : Il mito di Angelina Jolie in versione Lara Croft è ufficialmente a rischio. Chi pensava che Alicia Vikander fosse troppo signorina per bene per vestire i panni della celebre profanatrice di Tombe, nata dal mondo dei videogiochi e poi approdata al cinema, si sbagliava. Basta dare un’occhiata al nuovo trailer italiano del Tomb Raider firmato da Roar Uthaug per rendersene conto. Qui troviamo infatti l’attrice energica, determinata e ...

Tomb Raider - Alicia Vikander è una Lara Croft indistruttibile : ... in contemporanea con mezzo mondo). Tomb Raider 'Tomb Raider' è il reboot della saga cinematografica interpretata a suo tempo da Angelina Jolie ed è anche l'adattamento del videogame omonimo che a ...