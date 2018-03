Alessandro Turati | l' omicida-suicida di Giussano È stato lui a uccidere la madre e la

huffingtonpost

: Giussano, uccide mamma e nonna poi si toglie la vita - Corriere : Giussano, uccide mamma e nonna poi si toglie la vita - FikaSicula : ancora due donne uccise in famiglia. mamma e nonna. uccise dal figlio. nell'articolo moltissimi eufemismo. tutto... - GBonincotro : RT @RaiNews: Tre cadaveri sono stati trovati nella tarda serata di ieri in Brianza in un'abitazione di Giussano. Alessandro Turati, di 28 a… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Barba molto lunga, cappotto nero lungo anche d'estate, soprannominato 'il baffo'. Così alcuni residenti di Paina dihanno descritto, 28 anni, accusato di aver ucciso mamma e nonna prima di uccidersi nell'appartamento dove viveva con le due donne. "Lo vedevo passeggiare qui in giro, mi sembrava un po' strano - ha raccontato un abitante del quartiere - aveva la barba lunga fino al petto e teneva sempre addosso questo cappottino nero lungo fino ai piedi, anche d'estate". Più prudenti i vicini di casa di, di sua mamma Monica Cesena, 58 anni e della nonna Paola Parravicini, di 88. "Una famiglia esemplare, non so cosa dire", ha affermato un'anziana prima di allontanarsi per andare a fare la spesa. "Siamo sconvolti, sono venuta a trovare miaieri, non abbiamo sentito nulla" ha spiegato una ventenne la cui famiglia risiede nel palazzo della ...