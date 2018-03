Aldo Moro | il martirio laico di un uomo di Stato

La morte di Aldo Moro e la possibilità di un nuovo compromesso storico : Il rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo 1978, ha dato avvio a uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Ma torna curiosamente attuale nel 2018, con le ironiche allusioni a un compromesso storico 2.0. Leggi

Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco Damilano : ... ma valide anche per l'oggi… C'è una frase in un articolo giovanile di Moro che voglio citare: «il nostro posto è all'opposizione, il nostro compito è al di là della politica. Noi non abbiamo ...

?Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco Damilano : “Non è un saggio storico, come altri miei libri, e neppure un romanzo, ho provato a fare un viaggio nella memoria che è anche un viaggio fisico, mi sposto in diversi punti d’Italia e non solo, utilizzando la parola io perché tutto comincia da una scena: sono un bambino e passo con il mio pulmino delle scuole elementari da via Mario Fani venti minuti prima della strage del 16 marzo 1978. Quel giorno, ho scritto, sono diventato grande”. Con ...

Ore 9 - 28 : 'L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni' : Tutti gli spettacoli sono sospesi. Sul fronte economico, la lira perde terreno cedendo pesantemente nei confronti del dollaro e le contrattazioni alla Borsa valori di Milano sono praticamente ...

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...

Adriana Faranda/ Sequestro Aldo Moro - l'ex Br : "Forse avrei potuto fare di più" (Belve) : Adriana Faranda risponde alle domande della conduttrice di Belve su Nove riguardo al Sequestro di Aldo Moro. Qual è stato il suo ruolo nella vicenda?(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:57:00 GMT)

'Generale Mori : un'Italia a testa alta' : il docufilm per i 40 anni dalla morte di Aldo Moro : In occasione dei quarant'anni dal sequestro di Aldo Moro, avvenuto in Via Mario Fani per mano delle Brigate Rosse, 'Quarto Grado' dedica un approfondimento al Generale Mario Mori, che ha vissuto ...

RAPIMENTO Aldo MORO/ 'I miei ricordi di studente - 10 anni bruciati nel sangue e nel fallimento' : Il 16 marzo le Brigate Rosse rapirono il Presidente della Democrazia Cristiana ALDO MORO, che poi venen ritrovato cadavere il 9 maggio successivo. PAOLO VITES

RAPIMENTO Aldo MORO/ "I miei ricordi di studente - 10 anni bruciati nel sangue e nel fallimento" : Il 16 marzo le Brigate Rosse rapirono il presidente della Dc ALDO MORO, che poi venne ritrovato cadavere il 9 maggio successivo. PAOLO VITES ricorda quel giorno e quelli che seguirono(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:09:00 GMT)STRAGI DI BOLOGNA E USTICA/ Il prezzo (salato) del "tradimento" di ALDO MORO, int. a S. SechiSEGRETI DI STATO/ Dal Lodo MORO alle stragi, i silenzi di un testimone scomodo, di S. Sechi

Aldo Moro - docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...

Le prime foto del docu-film su Aldo Moro con Sergio Castellitto : Il settimanale Chi pubblica in eslcusiva nel numero in edicola da mercoledì 14 marzo le prime immagini dal set del docu-film Il professore. Il professore è un film incentrato sulla vita di Aldo Moro , ...

Maria Fida - la figlia di Aldo Moro - contro i brigatisti : "Che palle il quarantennale lo dico io - non loro" : "Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani". È questo l'incipit dello sfogo di Maria Fida Moro, figlia del leader Dc. "Loro dovrebbero solo starsene zitti".Nella seconda parte del video-appello intitolato 'Adesso Basta', con cui replica alle dichiarazioni rilasciate da alcuni brigatisti in occasione del quarantennale del rapimento e uccisione dello statista dc."Io - prosegue - posso lamentarmi del ...

Aldo Moro - la figlia : 'Che palle per il quarantennale lo dico io - Balzerani e altri Br stiano zitti' Video : 'Se il suo desiderio - prosegue - di andare in una prestigiosa spa all'estero si dovesse realizzare, cosa possibilissima visto che siamo in un mondo degradato folle e abbastanza demente, lei ...

"Aldo Morto_tragedia" - Timpano mette in scena l'assassinio Moro : ... come i giorni di prigionia dello statista, in una cella simile per dimensioni a quella che tenne prigioniero Aldo Moro, ricostruita al Teatro Orologio di Roma, trasmettendo una diretta streaming h24 ...