Albano diventa nonno? “Ho visto la foto ma Cristel non mi ha detto niente”

Luca Zingaretti diventa trans - addio all'uomo di MontAlbano : Luca Zingaretti, da tutti conosciuto per il ruolo del commissario Montalbano, cambierà e diventerà un transessuale nel film Thanks for vaselina con un look decisamente estremo: gonna, tacchi, seno e parrucca bionda. Un cambio radicale Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui un cambiamento così grande in un film, il commissario Montalbano è per tutti una fiction televisiva dove Zingaretti interpreta un uomo a tutti gli effetti mentre in Thanks ...