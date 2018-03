Al via il progetto 10 000 alberi per Pantelleria | 250 piante di mirto per non dimenticare

Le P.A. del Bacino Padano a scuola di bicicletta : con il progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica : Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto ...

Campidoglio - al via semplificazione processi amministrativi con progetto piattaforma Taxi web : Velocizzare i servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti attraverso una nuova e più veloce piattaforma web che permetta all’Amministrazione di gestire il trasporto pubblico non di linea. Questo l’obiettivo del progetto Taxi web, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità (Rsm), che offrirà agli operatori uno strumento agile e immediato, riducendo al minimo […] L'articolo Campidoglio, al via semplificazione processi amministrativi ...

Aeroporto di Comiso - via alla realizzazione di un 'progetto cargo' : Comiso. L Aeroporto di Comiso pu crescere se vi un progetto serio e condiviso che accresca le potenzialit di sviluppo dello scalo e permetta di aggiungere nuove rotte e di dare spinta all economia locale. A fine febbraio stato consegnato il primo stralcio dello studio realizzato da Gianni Scapellato, manager aeroportuale cui, nel settembre scorso, il sindaco Filippo Spataro ha ...

Ponte sull'Adda - finalmente il progetto Fragomeli : «via ai lavori da ottobre» : Sono finalmente definiti i tempi per l'avvio del recupero del Ponte di Paderno. Lo annuncia Gianmario Fragomeli , deputato lecchese del Partito democratico, appena rieletto alla Camera. È ufficiale - ...

8 marzo : a Verona al via progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di violenza : Verona, 7 mar, (AdnKronos) – Un aiuto mirato di primo orientamento alle donne in difficoltà vittime di abusi, violenze fisiche e psicologiche. è questo l’obiettivo del Progetto ‘Mimosa” presentato questa mattina nella sede di Federfarma Verona che parte dalle farmacie per allargarsi al territorio e alle principali realtà locali di sostegno alle donne.Il Progetto è partito in queste ore mettendo a disposizione attraverso ...

8 marzo : a Verona al via progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di violenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’iniziativa è resa possibile dall’operatività di Comune di Verona, Provincia di Verona, Vision – Osservatorio Nazionale di Vittimologia, Telefono Rosa, Spazio Ascolto Uomini, Centro Antiviolenza telefono h24 Prefettura di Verona, Rete Nazionale Antiviolenza 24h24, Ordine Farmacisti, Agifar giovani farmacisti. Il ‘Progetto Mimosa” nasce a livello nazionale quattro anni fa da ...

8 marzo : a Verona al via progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di violenza (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Federfarma Verona ha intrapreso da anni un percorso di promozione e tutela rivolto alla donna e su questa linea siamo orgogliosi di prendere parte al Progetto ‘Mimosa” – dice Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona – La nostra è una realtà radicata sul territorio, riferimento di comunità, ambiente protetto per il dialogo e le dichiarazioni di primarie necessità. La ...

8 marzo : a Verona al via progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di violenza (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Progetto ‘Mimosa” su indicazione di Federfarma Nazionale è già stato replicato in altre realtà provinciali e anche Federfarma Verona lo promuove in collaborazione con l’associazione provinciale dei giovani farmacisti Agifar Verona e le Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Verona. L’iniziativa gode inoltre a livello locale del patrocinio dell’Ordine dei ...

Busca : via al progetto "da una goccia d'olio - una bolla di sapone" : Carducci' di Busca nell'ambito del progetto legato al concorso nazionale Federchimica Giovani "Chimica, la scienza che muove il mondo". " Questo progetto " dice il consigliere comunale Diego Bressi - ...

