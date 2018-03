Al via i nuovi stalli blu | Confcommercio scrive al sindaco La Rosa e Ardenza; nuova

Roma. Al via tre nuovi centri antiviolenza : Al via tre nuovi centri antiviolenza in tre diversi territori della città: Municipio VI, Municipio VII, Municipio VIII. Roma Capitale

Al via tre nuovi centri antiviolenza in tre diversi territori della città: Municipio VI, Municipio VII, Municipio VIII. Roma Capitale ha infatti partecipato con successo all'apposito Avviso Pubblico della Regione Lazio pubblicato in data 22 novembre 2016. I centri, aperti per almeno cinque giorni a settimana, garantiranno un numero telefonico attivo 24 ore su 24

Siria - nuovi raid su Ghuta/ Ultime notizie : almeno 14 civili morti - al via il piano aiuti Onu : Siria, nuovi raid su Ghuta: nella notte bombardamenti e almeno 14 morti tra i civili. L'Onu ha annunciato per oggi l'avvio del piano aiuti destinato ala regione.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Sono stati presentati questa mattina in Regione Lazio gli studi di impatto ambientale per i due nuovi impianti di compostaggio aerobicoche Roma Capitale intende realizzare a Cesano Osteria Nuova (XV Municipio) e Casal Selce (XIII Municipio). Con il deposito dei documenti da parte di AMA, inizia formalmente l'iter di autorizzazione degli impianti da parte degli uffici

Ambiente. Avviato iter per due nuovi impianti di compostaggio : 'I due nuovi siti', spiegano in AMA, 'si inseriscono in un disegno strategico di potenziamento del recupero e del riutilizzo degli scarti alimentari e organici a Roma, in una logica di economia ...

AL via LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE PER STILISTI EMERGENTI "NUOVI TALENTI PER LA MODA" - Calabria Reportage : 23 febbraio 2018 Attualità • Catanzaro • Cosenza • Crotone • Cultura • curiosità • Province • Reggio Calabria • Spettacoli La Rai Premia Il Talento, Graziano ...

oggi Uomini e Donne: Alex e Alessandro in studio, Virginia se ne va, Mariano messo alle strette Super puntata per il Trono Classico di Uomini e Donne. Si prosegue con la messa in onda delle esterne di Sara, che è uscita anche con Luigi e Alessandro. Con il primo c'è un confronto sulle cose accadute

Siria - Mosca invia i nuovissimi caccia 'stealth' SU-57 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

TRASPORTI. Valeriani: "BENE bando PER nuovi treni SU FERROVIE EX-CONCESSE" Roma – Il Capogruppo del PD alla Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, ha rilasciato in una nota

La ministra Lorenzin : via libera alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e di Vasto : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la ministra della Salute , Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al " Renzetti ". « Se ...

via Marochetti-Zara dieci nuovi autovelox accesi da settembre : Saranno attivati a settembre, progressivamente, i dieci nuovi autovelox che il Comune intende installare in altrettante zone della città. La filosofia è sempre quella: cercare di ridurre gli incidenti stradali dovuti all'eccesso di velocità, anche se è indubbio che gli autovelox soprattutto nei primi mesi di accensione fruttano parecchie migliaia di euro in termini di multe. Basti pensare che nei primi mesi di installazione fioccavano una ...

Elettricità : Estra e Sinapsi - al via sperimentazione nuovi contatori 2.0. Avviso acustico di superamento della potenza disponibile, conoscenza dei propri consumi in tempo reale, futuro accesso a nuovi servizi energetici in ottica smart home e bollette sempre più a misura di cliente. Sono solo alcune delle potenzialità offerte dai contatori 2.0 di ultima generazione (Open Meter) che e-distribuzione sta installando in tutta Italia. I nuovi contatori sono in grado di comunicare

Si tratta di dispositivi collegati in wi-fi da inserire semplicemente in una presa di corrente, che ricevono dai contatori una serie di informazioni sull'energia consumata. In futuro i dispositivi daranno accesso ad ulteriori informazioni e applicazioni, ad esempio tramite app su cellulare, e permetteranno di usufruire di ulteriori servizi, come una fatturazione su più fasce rispetto a quelle previste ad oggi.

L'installazione del nuovo smart meter 2.0 per la prima volta nella storia della distribuzione elettrica, sottolinea Massimo Valerii, Ceo di Sinapsi, "fornisce all'utente finale la possibilità di avere conoscenza e consapevolezza dei propri consumi elettrici in tempo reale. Questo è possibile grazie all'utilizzo integrato e congiunto del nuovo contatore elettrico 2G e del Dispositivo Utente fornito da