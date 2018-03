Al via a Milano i Mondiali di pattinaggio artistico | un evento destinato a lasciare il

MILANO - via CHOPIN : 19ENNE STUPRATA E FIDANZATO PESTATO A SANGUE/ Così si sono salvati dalla furia del maniaco : Ragazza violentata a MILANO, 19ENNE STUPRATA davanti al FIDANZATO picchiato a SANGUE. Orrore in via CHOPIN dove un sudamericano ha PESTATO un ragazzo per poi violentargli la fidanzata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:07:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 : la grande occasione di Elia Viviani. L’azzurro tenta il colpaccio : Sono passati dodici anni dall’ultimo trionfo azzurro nella Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo. Nessuno, dopo Filippo Pozzato, è riuscito ad alzare le braccia al cielo sul lungomare della Città dei fiori. Sabato ci sarà una nuova opportunità, anche se appare difficile riuscire a battere i grandi favoriti della vigilia. Sulla carta l’unico atleta del Bel Paese che può provarci è Elia Viviani. La crescita del velocista di Isola della ...

Lombardia : al via il trasferimento di 600 migranti dai centri di accoglienza verso Milano : Si tratta di chi ha diritto all'accoglienza, perché 4 società che gestiscono i centri non hanno partecipato al nuovo bando. Tra queste la Kb, che è al centro di un'inchiesta della procura di Busto ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Evgenia Medvedeva non sarà al via della rassegna iridata : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo e le assenze non mancano. Alle defezioni illustri, nella danza, dei canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang, degli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, dei russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev e dei britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland, va ad aggiungersi il forfait dell’ ...

Milano-Sanremo 2018 - i favoriti : Peter Sagan in pole position - Kwiatkowski per il bis. Elia Viviani - che occasione : Pronostico incerto? Sì, come sempre. La Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione, è sempre molto difficile da interpretare. Una danza di quasi 300 chilometri da Milano alla città dei fiori, che sabato andrà ad incoronare il successore del polacco Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro. Una corsa aperta a diverse soluzioni, difficile da vincere, soprattutto partendo con i favori del pronostico. A pochi giorni dal via, ...

Milano Digital Week : al via la 1^ edizione : Il prossimo giovedì 15 marzo aprirà i battenti la prima edizione della Milano Digital Week che, sino a domenica 18 …

Milano-Sanremo 2018 : pochi sogni di gloria per l’Italia. La speranza più viva è quella di Elia Viviani : Praticamente terminata la Tirreno-Adriatico, si inizia a pensare alla prima Classica Monumento di quest’anno: entra nel vivo la stagione con la Milano-Sanremo. La Cipressa, il Poggio e l’arrivo in Via Roma: una corsa che è sicuramente nella storia del ciclismo. In casa Italia però la vittoria manca purtroppo da 12 anni: nel 2006 riuscì ad imporsi Filippo Pozzato davanti ad Alessandro Petacchi. Appare molto difficile provare a sfatare ...

Milano - al via piano di riparazione per le buche in strada. FOTO : Milano, al via piano di riparazione per le buche in strada. FOTO Da Niguarda a Isola, passando per la stazione Centrale: anche il capoluogo lombardo è alle prese con problemi di dissesto del manto stradale. Per la manutenzione il Comune ha annunciato un piano da 30 milioni. Previsti oltre 300 interventi fino a maggio. LA ...

Ict : al via a Milano la Microsoft Digital Week (2) : (AdnKronos) – Durante la conferenza inaugurale della Microsoft Digital Week, è intervenuto anche Andrea Sianesi, dean del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, annunciando insieme a Microsoft un innovativo progetto di intelligenza artificiale al servizio della formazione a livello internazionale: una piattaforma di continuous learning suggerirà come colmare il proprio skill gap alla Community Mip e a chiunque altro ...

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar Video : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande #moschea” dell’hinterland milanese [Video]. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a to di questa decisione, in ...

Maltempo Milano : avviato il piano di riparazione strade : Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge copiose che si sono susseguiti soprattutto nelle ultime settimane. “La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri ed è sottoposta costantemente a lavori di manutenzione ma dopo i mesi invernali ha bisogno di una cura d’urto, come le vitamine per i ...

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande moschea” dell’hinterland milanese. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a seguito di questa decisione, in ...