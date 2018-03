Al teatro Lyrick di Assisi grande attesa per il nuovo one man show di Arturo Brachetti

Al teatro Lyrick di Assisi il 20 gennaio arriva la favola di Chiara Noschese - Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie : ... non è più bambina ed è arrivato il momento di compiere un passo importante: diventare grande! Per farlo deve affrontare un viaggio e tornare nel Paese delle Meraviglie, quel mondo che contraddice le ...