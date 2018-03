Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino il ' Vangelo secondo Lorenzo' | che celebra Don

Palermo : prima pagina del NYT per il Teatro Massimo - simbolo antimafia : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - prima pagina e foto in apertura sull'edizione di ieri del New York Times per il Teatro Massimo di Palermo, definito dal prestigioso quotidiano "Non solo una bella facciata ma un simbolo antimafia". Il lungo articolo a firma del giornalista Rod Nordland, accompagnato da

Il Teatro che indaga il valore delle fragilità : L'idea di mischiare pubblici diversi ha spinto a mischiare esiti di laboratori con utenti dei servizi con spettacoli professionali di rilevanza nazionale. Dal 17 al 25 marzo un festival diffuso ch e ...

Teatro Momo - Progetto Scuole 2017/2018 : il 15 marzo va in scena Mignolina della compagnia teatrale La Piccionaia : Gli spettacoli proposti approfondiscono le tematiche del mondo infantile, accompagnando i bambini nel loro percorso di crescita consapevole e di conoscenza del mondo reale, toccando delicatamente ...

Raoul Bova sbrocca a Teatro : troppi cellulari in sala - la reazione isterica del bellone : Raoul Bova non è per niente zen. Durante una piece teatrale i troppi cellulari in sala l'hanno fatto arrabbiare, provocando una reazione estrema. L'attore si è talmente irritato per gli eccessivi ...

Non-scuola : al Teatro Rasi gli studenti del Liceo Artistico si ispirano a Shakespeare : Il carnet non dà diritto all'accesso in sala ma va cambiato con regolare biglietto; 3 spettacoli intero 12 euro, ridotto 7 euro 5 spettacoli intero 20 euro, ridotto 12 euro. ABBONAMENTO A 11 ...

Marsala - grandioso Pirandello al Teatro Impero per i soliti spettatori : Negli anni Venti scriveva quest'opera per parlare delle donne dei nostri giorni, della cronaca di oggi, perché la complessità degli animi umani per lui non era un mistero. Pirandello ha risvoltato, ...

'Giudizio universale' - la meraviglia della Cappella Sistina diventa un live show - Teatro/Danza - Spettacoli : Così come è concreto il rischi 'effetto Disneyland', che peraltro lo stesso Balich ha menzionato tra le righe: 'Solo nei parchi tematici esistono Spettacoli del genere'. Ma il patrocinio del Mibact, ...

Sul palco del Teatro Mancinelli Geppi Cucciari è 'Perfetta'. Appuntamento mercoledì 14 marzo : Noto volto televisivo, dopo l'esordio a Zelig del 2001 si è destreggiata tra spettacoli teatrali come il musical La famiglia Addams e abili conduzioni radiofoniche e televisive, tra cui quelle per il ...

Fermo. Al Teatro dell'Aquila giovedì 15 prosegue la stagione di "Classico Contemporaneo" con "Novecento" di Baricco : Come gli altri spettacoli della rassegna Classico Contemporaneo , Novecento sarà oggetto di approfondimento per gli studenti degli istituti superiori di Fermo, nell'ambito di Scuola di platea , ...

Sei giovane e ami il Teatro? Il Progetto Young del Donizetti ti aspetta foto : ... adattandosi ad un ambiente che non nasce per ospitare spettacoli e che per rispetto non va piegato alle esigenze della scena. Al contrario, la scelta di non utilizzare elementi scenografici e ...

Spellbound Contemporary Ballet porta sul palco del Teatro Rossini di Lugo le Rossini Ouvertures : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Dice Mauro Astolfi sullo spettacolo : "La lettura della cronaca dell'epoca sulla vita di Gioachino Rossini, quello che di lui dissero altri grandi compositori, in ...

Gli ospiti della semifinale di Sanremo Young il 9 marzo su Rai1 : anche Massimo Ranieri al Teatro Ariston : Sono stati annunciati gli ospiti della semifinale di Sanremo Young attesa per questa sera, venerdì 9 marzo, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il Festival di Sanremo 2018, il Teatro Ariston accoglie il teen talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici che di settimana in settimana vede in sfida i più giovani aspiranti cantanti del panorama musicale italiano. Carlo Conti e Massimo Ranieri sono gli ospiti della semifinale di ...

Levante nel Teatro delle meraviglie : la recensione del concerto a Roma : "Mi si legge in fronte il caos che ho dentro", sussurra la cantautrice , mentre la porta comincia ad aprirsi, come per invitare gli spettatori ad entrare ancora una volta nel suo mondo, nel suo caos: ...

Il gran Teatro della Recherche : Nel corso degli spettacoli hanno preso virtualmente forma, attraverso le parole e la recitazione, il grand Hotel de Balbec , la cittadina di Combray , l' Opéra di Parigi , i giardini di Versailles , ...