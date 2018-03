Al Parco del Mulino arrivano le pizze!

Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania - tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

Alla scoperta del Parco Capanne insieme al Cai di Novi : Con loro andremo a scoprire le tracce delle attività lavorative nella zona delle 'Ferriere' - spiegano dal Cai di Novi - C'è tanto da vedere nel parco perché è uno dei più grandi spettacoli che la ...

Cuneo - al Parco fluviale si festeggia la "Giornata mondiale dell'acqua" : Anche il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo aderisce alla "Giornata mondiale dell'acqua", ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, un "...

Parco dell’Aspromonte : avviato il primo monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...

Parco Delta del Po : 14 settimane di eventi - birdwatching escursioni in bici - a piedi - in barca e a cavallo : Sono 14 le settimane di eventi dedicati al birdwatching e al turismo naturalistico nel Parco Delta del Po – Riserva di Biosfera MAB UNESCO per la nuova edizione di Primavera Slow, dal 17 marzo al 24 giugno 2018, da vivere con il consorzio Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici della Provincia ferrarese. Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo, turismo fluviale e sportivo all’aria aperta potranno ...

Spunta un progetto di innevamento artificiale al Bosco di Sant'Antonio nel Parco della Majella : Chieti - Il meraviglioso Bosco di Sant'Antonio a Pescocostanzo, con il suo immenso valore paesaggistico ed identitario, in pieno Parco nazionale della Majella, vedrà l'affronto della realizzazione di un intervento di innevamento artificiale? E' l'idea progettuale presentata il 9 marzo in un convegno sull'"Altra Neve" che, alla prova dei fatti, rischia di tramutarsi nella "solita neve" fondata ...

Rinnovabili - inaugurato il Parco Blu Terra2 della Carlo Maresca in Iran : Teleborsa, - "Siamo la prima azienda italiana che realizza una centrale solare in Iran" . Con queste parole Fabio e Maurizio Maresca , amministratore delegato e presidente della Carlo Maresca S.p.A, ...

New York - tutti dicono I love East. Guida di Manhattan «a destra del Parco» : La signora anziana che entra veloce all’hotel The Lowell e saluta il doorman piazzandogli in mano un cagnolino taglia borsetta è elegante come un’illustrazione di Jack Potter, il Toulouse-Lautrec della New York anni ’50, e ha capelli così bianchi che virano al celeste fata turchina. La scena ricorda il film Un pesce di nome Wanda, e d’istinto guardiamo tutti in alto per vedere che sul cucciolo nessuno stia lanciando dall’alto un’incudine. «Blue ...

Nel Parco del Circeo sono comparsi dei fenicotteri rosa : Una colonia di fenicotteri rosa, una decina di esemplari, è stata avvistata in questi giorni sul lago di Caprolace, tra Latina e Sabaudia, nel Parco del Circeo. Il fenicottero rosa è diffuso in Asia, Africa ed Europa meridionale. In Italia si possono avvistare in Sardegna e nelle Saline di Comacchio, nel Parco del Delta del Po, che ospitano la più grande colonia. Ma nel Parco del Circeo è una novità. I ...

Movimento 5 Stelle - i neo eletti si ritrovano nell'extra lusso del 'Parco dei Principi' di Roma : è finita l'era low-cost : Il tutto ancora con lo streaming, per quanto a singhiozzo. Oggi, 5 anni dopo, i 334 tra deputati e senatori pentastellati si ritrovano per il loro primo appuntamento di 'conoscenza e formazione' in ...

