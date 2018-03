Al Bano dice la sua sulla presunta gravidanza di Cristel

Al Bano sarà il prossimo giudice a The Voice : 'Loredana? Sono felice sia tornata ma non la sposo' : Al Bano è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa e subito ha chiesto di poter non parlare della sua vita sentimentale. Dal prossimo 20 marzo sarà giudice di The Voice con J-Ax e proprio ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Taryn attacca : “Mia sorella se ne è fregata di me - mi ha umiliata dicendo...” : AlBano Carrisi, lontano sia da Loredana Lecciso che da Romina Power, prosegue il suo viaggio in Australia ma Taryn Power va all'attacco della sorella, solo business nei suoi gesti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina Power che dice di amare ancora Al Bano” : Rita Dalla Chiesa è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Rita Dalla Chiesa parla dell’ex compagno Fabrizio Frizzi La conduttrice parla dell’ischemia che ha colpito il 23 ottobre il suo ex compagno Fabrizio Frizzi: “Auguro a Fabrizio di continuare […] L'articolo Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina ...

Ventinove donne senza velo arrestate in Iran. La polizia : "TurBano l'ordine sociale". Proteste contro il codice d'abbigliamento che impone di indossare il copricapo : Sono 29 le donne arrestate a Teheran per essersi mostrate in pubblico con il capo scoperto, senza il velo imposto dal codice d'abbigliamento in vigore dalla rivoluzione islamica del 1979. Le agenzie Fars, Ilna e Tasnim hanno citato un comunicato della polizia, che afferma: "La polizia ha arrestato 29 persone che turbavano l'ordine sociale e le ha consegnate alla giustizia".Negli ultimi giorni sui social network vengono diffuse le fotografie, ...

Loredana Lecciso - Tapiro d’oro : ecco cosa dice su Al Bano e Romina Power : Loredana Lecciso riceve il Tapiro d’oro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano Carrisi: la consegna in onda nella puntata di Striscia la notizia di lunedì 29 gennaio su Canale 5. Loredana Lecciso: “Non ho gradito molto il cuore di Romina Power” A Valerio Staffelli, che l’ha intercettata negli studi Mediaset […] L'articolo Loredana Lecciso, Tapiro d’oro: ecco cosa dice su Al Bano e Romina Power proviene da ...

Al Bano Carrisi sarà giudice a The Voice of Italy Video : #al Bano Carrisi è stato chiamato dalla Rai, per prendere parte al programma di #The Voice nella versione italiana. Il cantante pugliese che soltanto un mese fa aveva detto addio al mondo della musica per via dei tanti problemi di salute che lo hanno colpito ultimamente, è pronto per iniziare una nuova avventura. Esperienza del tutto nuova ed inedita per il cantautore pugliese, della quale si dice onorato di essere stato chiamato per partecipare ...

Loredana Lecciso dice addio ad Al Bano : La storia d’amore tra Loredana Lecciso e il cantante pugliese Al Bano è giunta al capolinea, lo rivela il settimanale “Oggi”. Loredana Lecciso ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli. Il tutto sarebbe scaturito dopo le immagini pubblicate da Romina di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. Sono molto importanti anche le mancate risposte di Al Bano: mentre un paio ...

“L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 – Amadeus inaugura il 2018 da Maratea con AlBano - Romina - Malgioglio… : Dal lontano 2003 è il consueto appuntamento che apre e chiude l’anno televisivo di Rai 1. Si tratta de L’anno che verrà, lo spettacolo in piazza dell’ammiraglia della TV di Stato, che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Dopo essere stato ospitato da Rimini (dal 2003 al 2010), Courmayeur (dal 2011 al 2014), Matera (2015), Potenza […] L'articolo “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 ...

Domenica In – Nona puntata del 17 dicembre 2017 – AlBano - Vespa tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Nona del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che saltanti (anche Domenica scorsa nemmeno solo il14% in quasi tre ore di programma e con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso già in vacanza), ci si appresta […] L'articolo Domenica In – Nona puntata del 17 dicembre 2017 – Albano, Vespa tra ...