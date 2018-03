AIGAE | “Il turismo ambientale cresce del 3% l’anno in Italia”

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) “Il, in Italia,del 3%. Parliamo di un mercato che comprende agriturismi, Parchi, aree protette e guide. Questo aumento genera una forte richiesta di accesso alla nostra professione di Guide Ambientali Escursionistiche. Solo negli ultimi 12 mesi i corsi di formazione sono stati 12 facendo registrare l’ingresso di altre 500 nuove guide. L’età media è di circa 25 anni. Collaboriamo anche con diversi Enti formativi regionali collegati alle Regioni”. Lo ha annunciato Davide Galli, Vice Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, partecipando alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Corso di Formazione, che si sta svolgendo in Costiera Amalfitana. In Italia si va sempre più affermando la figura di GuidaEscursionistica “Il nostro atteggiamento non è quello di chiuderci a riccio ma è anzi quello di dare la possibilità a ...