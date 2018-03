AIDAA scrive a Kim Jong-un | “Basta uccidere cani | diventate vegetariani”

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) “Caro presidente Kim-un, le scrivo per chiederle di smetterla di obbligare il suo popolo ae mangiare, capisco le necessità di alimentare il suo popolo sottoposto a sanzioni internazionali ma credo che lei potrebbe trovare una nuova soluzione per tutti gli abitanti della Repubblica Democratica di Corea avviando il primo esempio di alimentazione vegetariana di massa, sarebbe un esperimento mondiale senza precedenti e con successo garantito. Sappiamo che lei è molto amato dal suo popolo che la segue nelle scelte che lei con lungimiranza propone, da qui la proposta di rinunciare alla commercializzazione di carne, non solo quella di cane ma di carne in generale invitando il suo popolo ad avviare un grande rivoluzionario esperimento. Sareste la prima nazione al mondo completamente vegetariana. E questo sarebbe qualcosa di sconvolgente che otterrebbe dei risultati ...