Agricoltura | FAO | miliardi di perdite per disastri naturali | l’Asia la più colpita

(Di giovedì 15 marzo 2018) Iogni anno costano agli agricoltori del mondo in via di sviluppodi dollari, con la siccità che emerge come il disastro più distruttivo tra il lungo elenco di minacce che include inondazioni, incendi boschivi, tempeste, parassiti delle piante, epidemie animali, fuoriuscite di sostanze chimiche e proliferazioni di alghe tossiche. Secondo un nuovo rapporto FAO tra il 2005 e il 2015 isono costati ai settori agricoli delle economie dei paesi in via di sviluppo la sbalorditiva cifra di 96di dollari a causa delle colture danneggiate o perse. La metà di questo danno – 48di dollari – si è verificato in Asia, afferma il rapporto lanciato oggi in una conferenza ad Hanoi convocata dal governo di quel paese in collaborazione con la FAO. La siccità – che recentemente ha colpito gli agricoltori in tutti gli angoli ...