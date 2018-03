Aereo russo perde in volo 3 | 4 tonnellate di lingotti d' oro

Siria : lealisti avanzano nella Ghuta - mistero su Aereo russo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : si schianta Aereo militare russo - 32 morti : ANSAmed, - MOSCA, 6 MAR - Un aereo militare russo Antonov An-26 si è schiantato in fase di atterraggio presso la base Siriana di Khmeimim in seguito - stando al ministero della Difesa - a un "guasto ...

Un Aereo russo si è schiantato in Siria - si contano già 32 morti : Il ministro della difesa ha annunciato che un areo cargo russo si è schiantato in # Siria uccidendo i 26 passeggeri ed i sei membri dell'equipaggio che erano a bordo. L'areo russo An-26 è caduto al ...

Un Aereo russo si è schiantato in Siria - si contano già 32 morti : Il ministro della difesa ha annunciato che un areo cargo russo si è schiantato in Siria uccidendo i 26 passeggeri ed i sei membri dell'equipaggio che erano a bordo. L'areo russo An-26 è caduto al suolo durante l'atterraggio nella base area che si trova a Hmeimim, vicino alla città costiera Siriana di Latakia. La Russia afferma che l'aereo non si è schiantato a causa di un attacco ed i dati preliminari suggeriscono che probabilmente l'incidente è ...

Aereo russo si schianta in Siria : Mosca, 6 mar. , AdnKronos, Un Aereo da trasporto militare russo Antonov-26 si è schiantato in Siria mentre era in fase di atterraggio alla base russa di Hmeymim. Tutte le persone che erano a bordo, 26 ...

Aereo russo si schianta in Siria : Mosca, 6 mar. (AdnKronos) – Un Aereo da trasporto militare russo Antonov-26 si è schiantato in Siria mentre era in fase di atterraggio alla base russa di Hmeymim. Tutte le persone che erano a bordo, 26 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, sono morti, ha reso noto il ministero della Difesa. L'articolo Aereo russo si schianta in Siria sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria : si schianta Aereo militare russo - 32 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Un Aereo militare russo è precipitato in Siria - ci sono 32 morti : Il ministero della Difesa della Russia ha detto che un suo aereo militare Antonov-26 è precipitato mentre stava atterrando alla base di Khmeimim, vicino alla città di Latakia, in Siria. Tutti i 26 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sarebbero morti, The post Un aereo militare russo è precipitato in Siria, ci sono 32 morti appeared first on Il Post.

Siria - precipita Aereo russo : morte le 32 persone a bordo : Siria, precipita aereo russo: morte le 32 persone a bordo Il velivolo militare da trasporto è precipitato in fase di atterraggio nella base Siriana di Khmeimim.Continua a leggere Il velivolo militare da trasporto è precipitato in fase di atterraggio nella base Siriana di Khmeimim.Continua a leggere L'articolo Siria, precipita aereo russo: morte le 32 persone a bordo proviene da NewsGo.

Aereo russo si schianta vicino base militare in Siria : 32 morti : Un Aereo russo si è schiantato in Siria nei pressi della base militare russa di Hmeimim e il bilancio è di 32 morti. Lo riferisce il ministero russo della Difesa, secondo quanto riportano le agenzie di stampa locali. L'Antonov-26 si è schiantato intorno alle 15 ora di Mosca (le 13 circa in Italia) e a bordo, sempre secondo il ministero della Difesa, c'erano 26 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Secondo l'agenzia di ...

Siria - cade Aereo militare russo.Vittime : 15.20 Un aereo militare russo si è schiantato in fase di atterraggio presso la base Siriana di Khmeimim. La Difesa parla di "guasto tecnico". A bordo c'erano 32 persone, 26 passeggeri e 6 membri di equipaggio, tutti morti.

Siria : si schianta Aereo militare russo - 32 morti : Un aereo militare russo Antonov An-26 si è schiantato in fase di atterraggio presso la base Siriana di Khmeimim in seguito - stando al ministero della Difesa - a un "guasto tecnico". A bordo si ...

Aereo militare di trasporto russo si schianta presso la base siriana di Khmeimim - : "Il 6 marzo alle 15 dell'orario di Mosca , in Italia le 13 - ndr, l'Aereo da trasporto russo An-26 si è schiantato durante l'atterraggio nella base aerea di Khmeimim. Secondo i dati preliminari, 26 ...

Lo schianto dell'Aereo russo : i rilevatori di velocità erano ghiacciati : Il pilota ha ricevuto informazioni errate sulla velocità di volo: è quanto ipotizza l'Interstate Aviation Committee in base alle "analisi preliminari" delle scatole nere. L'Antonov 148 della Saratov Airlines è precipitato domenica 5 minuti dopo il decollo: tutti morti i 71 a bordo