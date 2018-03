Addio a Stephen Hawking | lo scienziato divenuto icona alla cosmologica potenza

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato più iconico della nostra generazione Video : Il fisico britannico Stephen Hawking [Video] è morto oggi all'eta' di 76 anni nella sua casa di Cambridge. I figli Lucy, Robert e Tim hanno immediatamente rilasciato una dichiarazione confermando la morte del padre: Era uno scienziato e un uomo straordinario. Il suo coraggio e la sua perseveranza hanno ispirato persone in tutto il mondo. Una volte disse, non sarebbe molto un universo se non fosse la casa delle persone che ami. Ci manchera' ...

'Can you hear me? Mi sentite là fuori?' Addio a Stephen Hawking : La sua teoria, chiamata successivamente 'radiazione di Hawking', ha fatto di lui una star della scienza. Anni dopo Hawking sostenne che i buchi neri non hanno ' punti di non ritorno ' e che uno dei ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato più iconico della nostra generazione : Il fisico britannico Stephen Hawking è morto oggi all'età di 76 anni nella sua casa di Cambridge. I figli Lucy, Robert e Tim hanno immediatamente rilasciato una dichiarazione confermando la morte del padre: "Era uno scienziato e un uomo straordinario. Il suo coraggio e la sua perseveranza hanno ispirato persone in tutto il mondo. Una volte disse, non sarebbe molto un universo se non fosse la casa delle persone che ami. Ci mancherà ...

Addio Stephen Hawking : l'astrofisico più famoso del mondo è morto a 76 anni : È morto Stephen Hawking: l'astrofisico più famoso del mondo aveva 76 anni - VIDEOBIOGRAFIA LE CURIOSITÀ - Dal 1979 al 2009 fu titolare della cattedra di matematica a Cambridge, la stessa che fu di ...

Addio a Stephen Hawking - genio del big bang : E' considerato una delle menti più brillanti della scienza moderna, autore di molte scoperte: dalla teoria spazio- tempo alle radiazioni dei buchi neri -

Addio all’astrofisico Stephen Hawking - il ricordo di Battiston (ASI) : “La sua forza - la sua intelligenza ed il suo coraggio sono stati uno stimolo per tutti noi” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ricostruisce il suo incontro con il grande fisico Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni: era il 2009 ed il luogo era il Cern. “In un certo senso?- racconta Battiston – nell’uomo Hawking venivano amplificati due aspetti della specie umana: da una parte la sua fragilità all’interno dell’immensità che ci circonda, dall’altra ...

Addio al genio Stephen Hawking : creò anche il codice per il rigore perfetto : Per molti la sua malattia è stata esibita dal mondo scientifico oltre il suo reale apporto, ma Hawking è riuscito a trasformare con grande sense of humor queste critiche avvicinando la gente comune ...

Addio a Stephen Hawking : icona della scienza - creò il codice del rigore perfetto : ... ma Hawking è riuscito a trasformare con grande sense of humor queste critiche avvicinando la gente comune alla scienza. Le parodie sul suo personaggio non si sono sprecate: dai The Simpson fino a ...

Addio a Stephen Hawking - il teorico dei buchi neri : Nel 1979 lo scienziato ottiene la cattedra lucasiana di matematica dell'università di Cambridge, la stessa dove si era seduto Isaac Newton, e nel 1988 scrive uno dei libri di scienza divulgativa più ...

Stephen Hawking - Addio a un’icona pop indimenticabile : dai Pink Floyd a Futurama - l’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo, verso le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte fantastica condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ...

