Addio a Herbie | il Maggiolino va in pensione

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ilnella nostra fantasia di bambini cresciuti negli anni 70 è sempre tutto matto. E’ stato il film della Disney a far conoscere ad una generazione di italiani questa macchina diversa da tutte le altre, con addosso una scintilla di allegra follia, trionfo della rotondità, perciò immediatamente affettuosa e accogliente. Macchina da gita, meglio se tra amici; macchina colorata – non vi era proprietario che non vi attaccasse un adesivo sul paraurti – naturalmente portata alla caciara, sì, come nel film – il primo del ’69, gli altri a seguire – che ne ha amplificato la notorietà. Non si andava solo da un posto all’altro, ma ci si andava in: ed è sempre stato un bel viaggiare. Auto-iconica, si direbbe oggi che siamo qui a registrare la chiusura dell’ultimo avamposto ai confini del mondo – a Puebla, in Messico – dove ancora si ...