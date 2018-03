Acconciature primavera-estate 2018 | trecce | nodi e chignon

vanityfair

: Volume e morbidezza tra i #capelli di selenagomez. Che interpreta perfettamente il mood di alcune proposte #hair pe… - ItalianStyle_it : Volume e morbidezza tra i #capelli di selenagomez. Che interpreta perfettamente il mood di alcune proposte #hair pe… - CocoLaVieEnRose : vogue_italia: Volume e morbidezza tra i #capelli di selenagomez. Che interpreta perfettamente il mood di alcune pro… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Raccogliere, sollevare, intrecciare, impreziosire: l’acconciatura femminile è, da sempre, un’arte. E se in epoca antica si sposava anche con lo status sociale di chi la sfoggiava, basti pensare alle maxi chiome delle donne babilonesi o a quelle riccamente decorate delle egiziane, oggi è il less is more a tenere banco, complice una voglia di naturalezza che ha conquistato tutti i settori del beauty, compreso il make-up, che punta sul flawless con basi uniformi e idratazione a 360 gradi. Larispecchierà in pieno i trend anticipati dalle passerelle e dalle star, le nuove influencer, capaci di dettare le regole del gioco in ogni campo. Lerestano un must, stravisto, d’accordo, ma pur sempre in auge, e incantano anche sui capelli più corti, come dimostra Charlize Theron, che alla premiere di Gringo ne ha sfoggiata una micro, laterale, inserita ...