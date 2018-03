Accesso farmaci innovativi : per italiani non è priorità : Roma, 14 mar. (AdnKronos Salute) – Gli italiani riconoscono poco il valore di un Accesso tempestivo ai farmaci innovativi, ma l’opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei farmaci anti-cancro: il 29% ritiene infatti la ricerca scientifica come priorità sulla quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Servizio sanitario nazionale, ma appena l’8% considera prioritario garantire l’Accesso ...