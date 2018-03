Accadde oggi | le idi di marzo | il 15 marzo del 44 a C l’assassinio di Giulio Cesare

Accadde oggi : Ronaldo torna - rossonero - a San Siro : ... facendo un regalo al mondo nerazzurro e a se stesso, Ronnie era per distacco il calciatore più forte e più desiderato al mondo. Tra il 1996 e il 2002 nessuno si è neppure avvicinato al Fenomeno per ...

Accadde oggi : l’11 marzo 222 veniva assassinato l’imperatore Eliogabalo : Succeduto nel 218 a Macrino, l’imperatore romano Eliogabalo era noto per le sue inclinazioni omosessuali e per avere introdotto a Roma dall’Oriente il culto del Dio Sole. A seguito di una congiura organizzata dalla zia, la potente Giulia Mesa, venne assassinato dai pretoriani l’11 marzo 222 assieme alla madre. L'articolo Accadde oggi: l’11 marzo 222 veniva assassinato l’imperatore Eliogabalo sembra essere il primo ...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...

Accadde oggi : il 10 marzo 1831 veniva istituita la “Legione Straniera” : La Legione Straniera fu un corpo coloniale francese istituito da Luigi Filippo il 10 marzo 1831. Si caratterizzata per il fatto di accettare chiunque volesse arruolarsi, senza distinzione di nazionalità o di precedenti penali: era sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. oggi è di stanza in Corsica e vi si può accedere anche via Internet. L'articolo Accadde oggi: il 10 marzo 1831 veniva istituita la “Legione ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 7 marzo : ROMA Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell'anno. 7 marzo: Accadde oggi Nel 1933 nasce il gioco da tavolo più diffuso al mondo: Il Monopoli. In Italia entra in vigore nel 1965, il Sacrosanctum Concilium, che autorizza l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa. Nel 1973 viene scoperta la Cometa Kohoutek. ...

Accadde oggi : il 7 marzo 1794 veniva arrestato Andrea Chenier : Inizialmente fautore della Rivoluzione del 1789, Andrea Chenier si oppose ai metodi adottati durante il Terrore e, a causa di ciò, venne arrestato il 7 marzo 1794, condannato a morte e ghigliottinato. Poeta romantico francese, la sua opera più famosa è l’ode “La giovane prigioniera”, composta nella prigione di san Lazzaro, in attesa dell’esecuzione, avvenuta il 25 luglio. L'articolo Accadde oggi: il 7 marzo 1794 veniva ...

Accadde OGGI. Signori 'purga' la Roma : i biancocelesti sognano l'Europa - i giallorossi vedono la B : Con un totale di 25 trofei, il Real Madrid è la squadra di calcio più titolata al mondo. Nel 2000 la squadra è stata nominata dalla FIFA come la migliore del XX secolo,, mentre nel 2004 ha ricevuto ...

Accadde oggi : il 4 marzo 1848 veniva firmato lo Statuto Albertino : Il 4 marzo 1848 veniva firmato a Torino da Carlo Alberto di Savoia lo Statuto Albertino, sulla spinta dei moti risorgimentali. Pur essendo un atto del re che non proviene dalla volontà popolare, gli 81 articoli della legge costituiranno il modello di tutte le future costituzioni. Il testo, che istituisce il bicameralismo, sancisce il principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. L'articolo Accadde oggi: il 4 marzo 1848 ...

Accadde OGGI. Lazio formato Europa : anche in 10 - non c'è scampo per l'Auxerre : ... fondato quasi per gioco e senza particolari aspettative da due studenti di Yale , Henry Luce e Briton Hadden , e che diventerà invece il più diffuso settimanale al mondo, con la bellezza di 26 ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 2 marzo : Nel 1949 James Gallagher atterra con il suo Boeing B-50 Superfortress Lucky Lady II a Fort Worth dopo aver compiuto il primo giro del mondo aereo senza scalo in 94 ore e un minuto. È il 1962 quando a ...

Accadde oggi : il gol di Mascara al Palermo da 'casa sua' - da Catania! - : Se c'è una parola di cui i siciliani vantano orgogliosamente il copyright - non senza n'anticchia della loro proverbiale gelosia - è quella lì... un'espressione "definitiva", liberatoria, totale, che ...

Accadde oggi : il 24 febbraio 1990 moriva a Roma Sandro Pertini : Sandro Pertini, Nato a Stella in Liguria nel 1896, fu il primo Presidente della Repubblica a riscuotere popolarità tra gli italiani per il suo carattere. Pertini, con un passato da partigiano ed una lunga militanza socialista, rappresentò, in qualità di Capo dello Stato, un punto di riferimento, al di sopra di partiti e istituzioni, tra il 1978 e il 1985. Morì a Roma il 24 febbraio 1990. Terremoto in Irpinia, quello storico discorso di Sandro ...

Accadde oggi : il 23 febbraio 1987 il primo neutrino dallo spazio : Grazie alla scoperta del primo neutrino proveniente dallo spazio profondo, ricorre oggi l’anniversario dell’inizio dell’astronomia neutrinica sperimentale al di là del sistema solare. Il 23 febbraio 1987, alle ore 02:58, l’esperimento Liquid Scintillator Detector, avviato nei laboratori sotterranei del Monte Bianco e realizzato dall’Istituto di Cosmogeofisica del Cnr (ora Istituito di Fisica dello spazio ...