Abuso d' ufficio per la proroga dell' autorizzazione ad un chiosco? Assolto il Dirigente

Parma - l’ex rettore dell’Università Loris Borghi trovato senza vita. Imputato per Abuso d’ufficio nel caso dei farmaci : l’ex rettore dell’Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita nel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio, dopo l’inchiesta Pasimafi, l’indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti: era Imputato per abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell’ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ...

Lecce - ex sindaca Andriana Poli Bortone assolta dall’accusa di peculato. “Il fatto non sussiste”. Prescritto l’Abuso d’ufficio : L’ex sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone è stata assolta “perché il fatto non sussiste” con altri sette imputati dal Tribunale di Lecce dalle accuse di peculato e tentato peculato nel processo sull’acquisto in leasing dei palazzi di via Brenta, attuale sede del polo della giustizia civile. Per l’accusa di abuso d’ufficio è intervenuta la prescrizione. Nel processo erano imputati con l’ex sindaco altri nomi eccellenti ...

M5S : turbativa d'asta e Abuso d'ufficio - Procura chiede rinvio a giudizio sindaco Bagheria : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Il invio a giudizio per il sindaco di Bagheria (Palermo), Patrizio Cinque, del Movimento 5 Stelle, è stato chiesto dalla Procura di Termini Imerese che coordina l'inchiesta. Cinque è accusato di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio

Concussione - Abuso d'ufficio e falso i reati contestati : ... sopralluoghi, analisi e sequestro di documenti ed edifici sono alcuni degli strumenti investigativi che hanno permesso di muovere specifici addebiti a carico dell'ex assessore allo Sport e Politiche ...

Expo - chiesto il giudizio per sindaco Milano Sala : Abuso d'ufficio : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre...

Expo - Abuso d’ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per Sala : Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala Continua a leggere L'articolo Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala sembra essere il primo su NewsGo.

Expo - Abuso d'ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per Sala - Il sindaco di Milano : 'No comment' : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala , in qualità di ex a.d. di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta ...

Maxi appalto Expo - i pg : Sala a processo per Abuso d'ufficio : Milano, 16 gen. (askanews) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rischia di dover affrontare un processo penale anche per le presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato l'assegnazione dell'...

Expo - nuova richiesta di giudizio per Sala Dopo il falso ecco l'Abuso di ufficio : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi Segui su affaritaliani.it

Expo - Abuso d'ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Sala : I sostituti Pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo della Procura generale, hanno chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre...

Expo - chiesto il giudizio per sindaco Milano Sala : Abuso d'ufficio : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta ...

Expo - chiesto rinvio a giudizio per Sala : Abuso d'ufficio - : Il sindaco di Milano, in concorso con l'ex manager Angelo Paris, deve rispondere dell'affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l'evento. Il primo cittadino è già a ...

Expo - chiesto giudizio per Sala : Abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano è già sotto processo per falso. Chiesta per lui l'archiviazione per la turbativa d'asta

Sala a giudizio - Abuso d'ufficio : (ANSA) - MILANO, 16 GEN - La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a ...