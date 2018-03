“Abbandonata da mio figlio” Il dramma di Barbara Bouchet È finita su tutti i giornali

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ha lasciatosenza parole la situazione di. L’attrice 73enne della Repubblica Ceca è stata il sogno erotico di generazioni di fan, osannata anche da Quentin Tarantino che notoriamente nutre una grande passione per la commedia all’italiana, oggi versa in condizioni economiche inaspettate. in questi giorni è circolata la notizia che se la passa piuttosto male. Ospite di Domenica In, l’attrice ha voluto parlare nel dettaglio di questa situazione, spiegando che le sue parole sono state fraintese. “È così, prendo 511 euro al mese, ma vorrei spiegare. Da questa cosa dei 511 euro è scaturito un putiferio. Io vorrei rettificare tutto questo, è una fake news dal mio punto di vista”. A lanciare la bomba era stato il settimanale Spy che aveva scritto cheavrebbe detto che vive con una pensione di 511 euro: “L’ho scoperto ...