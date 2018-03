A Viterbo si diventa ‘detective dell’arte’ Il Master in Archeologia giudiziaria e

caffeinamagazine

: CONSULENTE WIND 3 VITERBO - lavoroviterbo : CONSULENTE WIND 3 VITERBO - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Unisciti ad una squadra di professionisti: diventa Maresciallo dell'#AeronauticaMilitare. Partecipa al concorso! https… - alimar1972 : RT @ItalianAirForce: Unisciti ad una squadra di professionisti: diventa Maresciallo dell'#AeronauticaMilitare. Partecipa al concorso! https… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Provengono da tutta Italia gli oltre trenta archeologi, storici dell’arte, restauratori, giuristi e esperti nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali, che si ritroveranno asabato 17 marzo 2018. Sono gli allievi ammessi a partecipare alla IV edizione (2018-2019) delin “e Crimini contro il Patrimonio Culturale” promosso dal Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale Archeomafie, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Archeologi e della Fondazione Caffeina. Obiettivo del percorso formativo è l’acquisizione delle competenze necessarie per operare in ambito giudiziario ed extragiudiziario nelle questioni connesse al mercato dell’arte e ai crimini contro il Patrimonio Culturale: un ambito che necessita di competenze multidisciplinari ...