A Toronto da Justin Timberlake | tra ghiaccio e fuoco

(Di giovedì 15 marzo 2018) Air Canada Center è l’arena didove gioca la squadra di hockey su. Trasformarlo innon era facile.c’è riuscito, in quella che è la prima tappa del nuovo Man of the Woods Tour, dal titolo del suo ultimo disco uscito a febbraio. Quindici musicisti, sei ballerini, un palco che si snoda in tre punti, con quello centrale e con due palchi più piccoli, uno in mezzo alla pista, tra la folla (c’è anche un bar funzionante, per quelli con il pass giusto), e uno dal lato opposto. Se si guarda dall’alto ha la forma di una nota musicale, oppure di un lungo serpente nero e lucido che si muove tra la vegetazione. Il richiamo bucolico non è casuale. Parte della scenografia è infatti fatti di alberi che richiamano il tema del nuovo disco, un ritorno alle origini, a Nashville doveè nato e cresciuto, e alla musica del Sud degli ...