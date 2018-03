A scuola con un pezzo di storia della musica italiana

RIFORMA PENSIONI/ La beffa nel rinnovo dei contratti scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La beffa nel rinnovo del contratto della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Nuova didattica e niente disparità : il caso della scuola "con lo zaino uguale per tutti" : A scuola, come nella vita, siamo tutti uguali. Non dovrebbero esserci distinzioni tra ricchi e poveri, soprattutto quando di mezzo ci sono i bambini. A Novara una scuola elementare ha fornito ai suoi piccoli alunni uno zainetto...

A scuola di bioeconomia : A scuola di bioeconomia per oltre mille studenti. Torna l’appuntamento con “scuola@Novamont”, il progetto di formazione e condivisione sui temi della bioeconomia e dell’economia circolare istituito da Novamont per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e delle università italiane. Luoghi dell’iniziativa, oltre alla sede direzionale e di ricerca di Novara, il centro produttivo di Terni e la consociata veneta Mater-Biotech, sede del ...

A scuola di bioeconomia : Strumenti operativi e competenze trasversali, formazione sulla bioeconomia e su modelli di produzione, comportamento e consumo ispirati ai concetti dell'economia circolare: sono i 4 assi su cui si ...

Brisighella : una scuola di formazione politica locale di sinistra - con l'"EducAttore" Michele Dotti : ... ma non per questo meno profondo o superficiale? Lo si scoprirà insieme a Michele Dotti, istrionico ' educAttore ', formatore e scrittore che da anni gira l'Italia per spettacoli e performance su ...

Concorso scuola 2018 - ecco le FAQ del Miur : Sono disponibili sul sito del Miur le FAQ relative al Concorso Scuola 2018 rivolto ai docenti abilitati, che saranno aggiornate nei prossimi giorni. Il bando per l’insegnamento nella Scuola secondaria rivolto a docenti abilitati (Leggi il bando) selezionerà i candidati attraverso una prova orale, la valutazione dei titoli e un percorso formativo della durata di un anno. Come partecipare al Concorso Scuola 2018 Per partecipare al Concorso Scuola ...

Il neo-senatore leghista Pillon contro la stregoneria insegnata scuola : Simone Pillon, neo-senatore bresciano eletto nelle file della Lega Nord e fondatore del comitato Family Day contro le unioni civili, ha una nuova battaglia valoriale: il contrasto delle lezioni di stregoneria impartite ai bambini iscritti alle scuole elementari di Mocasina. A scatenare la polemica del senatore del Carroccio è stata una lezione tenuta dalla cantastorie Ramona Paranzan.Continua a leggere

Le P.A. del Bacino Padano a scuola di bicicletta : con il progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica : Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile. Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto ...

Modica - la scuola e l'incontro con Lagalla : L'assessore regionale alla Pubblica Istruzione si è impegnato a lavorare su una piattaforma complessiva di riforma della scuola

I figli fanno i bulli sul bus - lei li fa andare a scuola a piedi con un cartello in mano per 7 km tra la neve : I suoi due figli erano stati scortesi sull'autobus, così lei ha deciso di dar loro una punizione che non avrebbero dimenticato: per 7 chilometri, la distanza che separa la casa dalla scuola, li ha fatti camminare tra la neve, reggendo in mano un cartello: "Siamo stati scortesi e cattivi con il nostro autista. Mamma ci fa camminare".Il fatto è successo in Canada, ma la storia è divenuta nota in molti paesi grazie al rimbalzo ...

scuola/ Aspiranti maestri bocciati al concorso? Sono i frutti della pedagogia del "poverino" : Al concorso per insegnanti dell'infanzia in Friuli Venezia Giulia, tre quarti degli Aspiranti Sono stati bocciati per i loro errori di grammatica e ortografia. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Smartphone in classe, lasciamolo spento per conoscere davvero la realtà, di C. BagnoliSCUOLA/ Se il Tar promuove una bambina che la famiglia chiede di bocciare, di G. Lauretano

Vaccini obbligatori - cosa succede a chi non ha consegnato la certificazione a scuola? : Entro il 20 marzo le famiglie ancora inadempienti riceveranno comunicazione formale per procedere a mettere in regola i minori, evitando le sanzioni

Vaccini obbligatori - cosa succede a chi non ha consegnato la certificazione a scuola? : (Foto: Scuola di fallimento/Play Res) Come ribadito più volte nei giorni scorsi dalla ministra della Salute Lorenzin, da oggi si fa sul serio. Il 10 marzo è scaduto il termine per la presentazione della documentazione che accertasse la situazione vaccinale dei minori da 0 a 16 anni. E da lunedì 12 marzo gli istituti scolastici sono tenuti ad applicare quanto previsto dalla legge sui Vaccini obbligatori. Che cosa accade ora? Nulla di più di ...

Cuneo - insegnante di scuola media accusato di aver fatto sesso con minorenni : indagato : Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di una delle studentesse coinvolte, che ha raccontato di incontri hard con il prof 33enne. Ulteriori analisi hanno portato alla scoperta di messaggi, chat e foto compromettenti che hanno confermato i sospetti. L'uomo è ora indagato dalla Procura di Cuneo.Continua a leggere