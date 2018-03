A piedi | in bici o in treno | la mobilità dolce che crea sviluppo

Parco Delta del Po : 14 settimane di eventi - birdwatching escursioni in bici - a piedi - in barca e a cavallo : Sono 14 le settimane di eventi dedicati al birdwatching e al turismo naturalistico nel Parco Delta del Po – Riserva di Biosfera MAB UNESCO per la nuova edizione di Primavera Slow, dal 17 marzo al 24 giugno 2018, da vivere con il consorzio Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici della Provincia ferrarese. Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo, turismo fluviale e sportivo all’aria aperta potranno ...