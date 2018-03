A Pescara lo show “Abrakadabra for Kids” | gran galà della magia per bambini

Enrico Brignano : sold out le tre tappe dello show a Pescara : Parte questa sera al Teatro Massimo di Pescara la tre giorni dell'attore romano che continua con il suo successo di pubblico per i suoi spettacoli Pescara Grandissimo successo per lo spettacolo di Enrico Brignano "EnricoMINCIO DA ME UNPLUGGED" in programma al Teatro Massimo di Pescara da oggi al 24 gennaio: le tre date nel capoluogo ...