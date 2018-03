huffingtonpost

: 'A Girl Called Melancholy - A Story Of Depression' di Jamelia Moul racconta il mondo della depressione in fotografi… - HuffPostItalia : 'A Girl Called Melancholy - A Story Of Depression' di Jamelia Moul racconta il mondo della depressione in fotografi… - Kendradayas : PAPA SHE CALLED HIM PAPA HE CALLS HER BABY GIRL JSJSJSJSJSJJSBSJSJJSJS WE LOVE A COUPLE PC:@AMcclainnews -

(Di giovedì 15 marzo 2018) A chi di nome fa "Malinconia" a volte mancano le mani, a volte i piedi, a volte perfino la testa. Vive in un mondo di frammenti, indefinito, a mezz'aria tra un cielo che è quasi sempre nebbia e una terra che non dà mai sollievo. Partendo dalla propria condizione interiored ha fotografato il microcosmo in cui è avvolto chi soffre die, una malattia troppo spesso banalizzata, che fa sì che la tristezza diventi un inquilino scomodo, che condiziona ineluttabilmente l'umore. Con il suo delicato lavoro fotografico "A- AOf", in mostra fino all'8 aprile al Perugia Social Photo Fest, questa giovane fotografa sudafricana ci accompagna in luoghi della mente quasi imperscrutabili per i più, anche se sono almeno 350 milioni al mondo le persone che soffrono die secondo l'Organizzazione ...