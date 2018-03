A Firenze in mostra la l' Italia dal dopoguerra al ' 68

Blastingnews

: 'Veduta dell’Arno con ponte Santa Trinita' di #VincenzoTorregiani è uno dei bellissimi dipinti che si possono ammir… - UffiziGalleries : 'Veduta dell’Arno con ponte Santa Trinita' di #VincenzoTorregiani è uno dei bellissimi dipinti che si possono ammir… - FinestreArte : Prevista per settembre 2018 a #Firenze una grande mostra su Marina #Abramovic. - novedafirenze : “Nascita di una Nazione”: una mostra di qualità che ignora l'arte toscana -

(Di giovedì 15 marzo 2018)non è certo una città che abbia bisogno di presentazioni e come lei neppure il celeberrimo Palazzo Strozzi con il suo caratteristico corpo cubico che si erge tra gli edifici della città come uno degli esempi più signifcativi di architettura civile del Rinascimento. Come già accade da tempo in altre cittàne, anche Palazzo Strozzi, un tempo dimora della famiglia omonima, è la suggestiva cornice di esposizioni artistiche di livello internazionale. Nascita di una Nazione. Una di queste ha un titolo altisonante e promette di essere uno degli eventi artistici di maggior rilievo nel panorama delle mostre in corso nel nostro paese; si tratta di Nascita di una Nazione. Artena dalal Sessantotto. La, a cura di Luca Massimo Barbero, proporrà un "viaggio" all'interno di un immaginario eclettico e complesso quale quello che emerge in una stagione storica ...