A Bali festeggiano capodanno staccando Internet per 24 ore

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il nostro rapporto con lo smartphone sta cambiando: da strumento imprescindibile per essere connessi e avere tutto a portata di mano, si sta trasformando in una fonte di stress e di ansia che ci causa dipendenza. L’essere costantemente raggiungibili ci ha trasformato in una schiera di zombie digitali, completamente dipendenti dal telefono: lo sblocchiamo di continuo, controlliamo le notifiche, guardiamo i social e ci troviamo nel bel mezzo di un bombardamento di informazioni, confezionate a puntino per risucchiarci al loro interno. Quante volte apriamo il browser per cercare una cosa su Google e ci troviamo immersi nelle mail senza via d’uscita? Oppure rispondiamo a un messaggio su Whatsapp e finiamo per vedere l’ultimo video di tendenza su YouTube? Pensa se potessimo stare una giornata senza scorrere la news feed di Facebook, senza Stories di Instagram o senza mail di ...