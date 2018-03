9 marzo 2018 | per la festa del papà viaggi e vantaggiose offerte col consorzio Italy

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) “È un padre saggio colui che conosce il proprio figlio”, scriveva così William Shakespeare. Condividere giornate intere con i figli, fuori dalla solita quotidianità, è senza dubbio un modo per conoscerli e per consolidare un legame importante e renderlo indissolubile. Le vacanze in famiglia sono belle anche per questo: per vivere insieme momenti speciali, rendendoli magici quando si trasformeranno in ricordi. Ladel 19è dunque un’occasione da non perdere. Che si tratti di uno tra padre e figlio o figlia o di una vacanza con tutta la combriccola, gli alberghi delFamily Hotels sanno come rendere indimenticabile ladel. Un giorno in omaggio per isingle con bambini all’Alpe di Siusi (BZ) Isingle con i bambini si divertono un mondo tra gli scenari incantatidell’Alpe di Siusi, dove il Bad Ratzes di Siusi allo Sciliar (BZ) è ...