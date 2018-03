5 viaggi da fare in Russia (sì - anche questa nella foto è Russia) : Incontri (unici) in un viaggio in Tofalaria, Russia inedita e super selvaggia proposta da Russia Trekking – foto: Anton Stolbov / Russia Trekking VK Sokol Ok, dopo aver perso con la Svezia noi italiani ai mondiali 2018 non ci andremo da protagonisti, ma la Russia vale comunque il viaggio. Con 17milioni di chilometri quadri è il paese più grande di tutti, ma è anche quello che detiene il primato dei fusi orari (sono ben 9) e – insieme ...

Donna si masturba sul treno - un uomo si avvicina e succede l’incredibile. Mentre era in viaggio vede una signora molto ‘indaffarata’ così decide di ‘fare qualcosa’. Prende una bottiglietta e quello che fa è assurdo : “Cose dell’altro mondo…” : Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si ...

Quanto costa fare un viaggio a L'isola dei famosi? Ecco cosa vedere e dove alloggiare in Honduras : Vediamo tutti i giorni in tv le spiagge bianche e il mare cristallino dell'Honduras ma Quanto costa fare un viaggio a Cayos Cochinos? Ecco i posti da vedere e dove alloggiare in Honduras CI SIETE MAI ...

In viaggio per l’Europa gratis : ecco come fare : Tutta l’estate in giro per l’Europa gratis, partendo da Parigi per arrivare a Spalato: in tutto 15 paesi e 47 città. È la proposta della compagnia inglese Busabout, che ha appena pubblicato un bando per partire a fine maggio rivolto a professionisti dei social, che alla fine saranno pagati per il loro impegno. LEGGI ANCHEAlle Bahamas il lavoro dei sogni: il guardiano di fenicotteri I PROFILI C’è posto per 4 persone: un ...

Un posto da Oscar : 5 viaggi da fare per vivere come nei film : Ciak, si parte. Il 4 marzo si assegnano i premi Oscar, ma ogni anno la lista delle nomination può essere letta anche come una guida turistica speciale, un elenco di possibili destinazioni, dal Messico del Día de los Muertos di Coco all’America bistecche e sceriffi di Tre manifesti a Ebbing, Missouri (in realtà girato in North Carolina). In fondo, ogni film può essere un’avventura, e noi abbiamo scelto per voi cinque mete da altrettanti titoli ...