5 gadget in versione gold da portare sempre con te

gqitalia

: Kindle Oasis ora c’è anche in versione gold - walterwhiteITA : Kindle Oasis ora c’è anche in versione gold - IAmNobody2You : Kindle Oasis ora c’è anche in versione gold - egidio_lori : Kindle Oasis ora c'è anche in versione gold - -

(Di giovedì 15 marzo 2018) In principio fu l’iPhone 5S: era il 2013, quando Apple decise di lanciare il primo smartphone color oro della sua storia. Non era il primo telefonoin assoluto – Samsung ci tenne a sottolineare all’epoca che realizzava cellulari dorati da anni – ma la ventata di novità della nuova colorazione (che fece impazzire soprattutto i consumatori cinesi) contagiò un po’ tutto il mondo tech dilagando tra computer, mouse, tablet e praticamente qualsiasi altro dispositivo ti venga in mente. L’intenzione era cercare di collegare il dispositivo a un’idea di lusso ed esclusività, ma dopo la sbornia iniziale, le aziende hanno preferito tirare i remi in barca e farla sbiadire verso il rosemoderno. Noi, allora, per ricordare i bei tempi andati, e provare a farti rivivere quell’epoca un po’ kitsch dei dispositivi d’oro giallo, abbiamo selezionato ...