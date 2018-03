“33 000 licenziati” Lavoro | un crack epocale Il colosso in ginocchio | l’annuncio della

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) La bancarotta dietro l’angolo. Trentatremila posti dia rischio. Il sipario destinato a chiudersi nel giro di poco. Nessuno lo avrebbe mai immaginato e invece l’impossibile è successo. La corsa contro il tempo per salvare l’azienda sembra destinata a fallire. L’iniezione di liquidità richiesta per i ripianare i debiti è uno scoglio troppo alto da superare. A quanto si apprende infatti i debitifamosa catena di negozi di giocattoli Toys ‘R’ Us ammontano a circa 7miliardi di dollari. Una situazione debitoria insostenibile. Così l’azienda ha deciso: chiuderà o venderà tutti i suoi 800 punti di vendita negli Stati Uniti, L’annuncio arriva sei mesi dopo che la catena di negozi che ha venduto giocattoli per mezzo secolo ai bambini americani ha avviato lo scorso settembre la procedura di bancarotta sperando proteggersi dai creditori e reinvestire nei ...