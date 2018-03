11 acconciature per fare yoga | tutti gli hair look più easy&cool

Le acconciature più romantiche per San Valentino : L’amore è nell’aria. Il calendario, infatti, ci ricorda che San Valentino è alle porte e sebbene per molti rimanga un giorno come un altro, per altri diventa semplicemente un’ulteriore occasione per ribadire il proprio affetto alla persona amata, celebrando così uno dei sentimenti più preziosi, l’amore. LEGGI ANCHESan Valentino 2018: regali in bellezza Se fate parte della schiera di coloro che il 14 non rinunceranno a una serata speciale con la ...

5 acconciature notturne per svegliarsi con capelli perfetti : Risvegliarsi con i capelli in disordine o, ancor di più, non avere al mattino il tempo di sistemare e acconciare la chioma sono alcuni degli “incubi” che l’universo femminile si trova a dover affrontare praticamente tutti i giorni. Proprio per questo ci sono rimedi fai-da-te per svegliarsi con i capelli in ordine e per averli perfetti in poche mosse. Insieme a Matteo Baffetti, hairstylist del salone Davines Vincent Hair & Design di Firenze ...